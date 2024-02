Girotonno, candidature aperte per la sfida tra gli chef italiani 

C’è tempo fino al 21 aprile per candidarsi come chef della squadra italiana nella Tuna Competition del Girotonno 2024. Una delle novità della kermesse che celebra il tonno rosso è quella di scegliere con un contest on line gli chef che gareggeranno in occasione della prossima edizione. Possono partecipare gli chef professionisti: dopo aver inventato una ricetta a base di tonno rosso, posteranno la foto sul sito del Girotonno. Ciascuna ricetta riceverà i like della giuria popolare e i voti di una giuria tecnica, composta da giornalisti ed esperti di cucina, presieduta da Roberto Giacobbo. I vincitori rappresenteranno l’Italia alla Tuna Competition. Le spese di viaggio e alloggio saranno coperte dal Comune di Carloforte. (a. pa.)

