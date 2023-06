Girotonno, ai fornelli vincono Durzu e Balia 

L’Italia vince la gara culinaria del Girotonno 2023: la proclamazione è arrivata sabato notte, dopo la degustazione dei piatti preparati dagli chef di Italia e Giappone, i due paesi arrivati alla finalissima. A rappresentare l’Italia c’erano due chef sardi: Simona Balia, 27 anni di Sant’Antioco, e Federico Durzu, 28 anni di Cagliari. Si sono presentati alla degustazione sul palco del Girotonno con il piatto “Testa di tonno in cassetta” che ha conquistato la giuria tecnica (per loro tutti 10) e la giuria popolare. Secondo posto per lo chef Roberto Okabe, rappresentante del Giappone.

A trionfare, ancora una volta, il tonno in tutte le sue declinazioni, con le elaborazioni dei sei Paesi in gara che si sono dati battaglia culinaria deliziando i palati dei giurati e del pubblico. Una formula che a distanza di vent’anni è sempre efficace: preparazioni e assaggi, degustazioni e voti per celebrare il tonno rosso. Dopo quattro giorni di Tuna Competition l’Italia ha vinto la sfida del gusto con il piatto pensato e preparato da Simona Balia e Federico Durzu.

Ieri l’ultima giornata di Girotonno è stata ancora a base di Live Cooking e degustazioni, mentre in mattinata spazio ai buskers. In serata la chiusura della kermesse, ma per Carloforte sarà subito tempo di una nuova scommessa: programmare l’organizzazione della ventesima edizione nel 2024.

