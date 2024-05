Girotonno: a Carloforte il cibo è uno show 

Sfide tra chef, degustazioni, laboratori e spettacoli. Oggi a Carloforte inizia il Girotonno, la grande kermesse gastronomica internazionale che taglia il traguardo della ventesima edizione. L’isola di San Pietro è pronta a celebrare la sua eccellenza: il tonno rosso. La rassegna si concluderà il 2 giugno. C’è grande attesa per i concerti di Elettra Lamborghini e Umberto Tozzi e per la sfida tra chef provenienti da tutto il mondo. Per agevolare l’afflusso dei turisti sono previsti traghetti speciali a tariffe scontate da Portovesme e Calasetta.

a pagina 10