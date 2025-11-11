VaiOnline
Abbasanta.
11 novembre 2025 alle 01:36

Girotondo al Nuraghe Losa per la pace e la solidarietà  

Sono arrivati ieri pomeriggio da tutta l’Isola al Nuraghe Losa per la “maratona della pace” promossa dalla Cisl sarda, che ha aderito alla campagna nazionale lanciata dalla segretaria confederale Daniela Fumarola. Davanti a uno dei più imponenti siti archeologici dell’Isola, ci sono stati alcuni momenti di silenzio e riflessione. «È questa l’ottava tappa di un cammino condiviso – ha spiegato il segretario Pier Luigi Ledda – che abbiamo deciso di concludere con una grande manifestazione con la partecipazione delle delegazioni regionali». Erano presenti diversi rappresentanti delle istituzioni fra i quali la sindaca di Abbasanta Patrizia Carta che ha fatto gli onori di casa e il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna. Presenti anche esponenti delle comunità religiose e della società civile. Dopo un girotondo simbolico attorno al monumento, segno di unità e fraternità, il lungo corteo accompagnato dalle bandiere del sindacato e della pace si è avviato verso il centro servizi Losa, dove all’esterno sono stati piantati otto alberi di ulivo quante sono le organizzazioni territoriali della Cisl. Successivamente la manifestazione si è conclusa all’interno della struttura con altri interventi dedicati al tema della pace. «La maratona – sottolinea il segretario Ledda - culminerà con una grande assemblea nazionale sabato a Roma per riaffermare che la pace non è mai un dono scontato ma una responsabilità condivisa». ( s.c. )

