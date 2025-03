Gironi maschili, due coppie al comando 

C'è una coppia a punteggio pieno nel girone 1 del campionato di Serie C regionale di tennis a squadre maschile. Seconda vittoria in altrettante partite disputate per lo Sporting Ct Quartu, che vince 4-2 sui campi del Tc Novelli de La Maddalena, e per il Tc Cagliari, che lascia un set al Tc Alghero sul rosso di casa. Esordio positivo per il Quattro Mori tennis team, che regola 6-0 l'Easy Tennis Quartucciu, mentre ha riposato il Tc Ghilarza. Coppia in vetta anche nel girone 2, con il Tc70 Oristano che si impone per 5-1 a Olbia contro il Tc Terranova, e il Ct Decimomannu, che vince 4-2 sui campi del Tennis Elmas, mentre Poggio Sport Village Sport Center 2000 e Ct Macomer conquistano il primo punto stagionale pareggiando 3-3. Turno di riposo per il Tc Tempio. Nella C femminile, esordio vincente per il Tc Cagliari A, 4-0 sui campi del Tc Alghero Capricci, mentre la squadra B del circolo di Monte Urpinu, per il girone 2, pareggia 2-2 a Sassari, in casa del Milano 26. Nel girone 3, secondo successo per il Quattro Mori tennis team, che sbanca 4-0 Decimomannu. Hanno riposato le olbiesi del Tc Terranova (girone 1), lo Sporting Ct Quartu (2) e le sassaresi della Torres Tennis (3).



