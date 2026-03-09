VaiOnline
Girone B indirizzato, gruppo A incerto 

In Promozione dopo 27 partite su 34 molto è già deciso (o quasi) nel girone B, tutto è ancora da definire invece nel gruppo A. A nord l’Alghero sta macinando vittorie (25) e si appresta a tornare in Eccellenza dopo una stagione: mancano 5 punti e, in caso di concomitanza di risultati favorevoli, potrebbe farlo già domenica. Dietro, l’Ozierese è praticamente certa di giocare i playoff come in coda il Tuttavista sta per scendere in Prima categoria. Resta da stabilire chi giocherà gli spareggi promozione e salvezza: sono in corsa nel primo caso Coghinas, Usinese, Luogosanto, Arzachena, Thiesi e Macomerese, mentre nel secondo se la giocano Ghilarza, Bono, Li Punti, Stintino, Castelsardo, Campanedda, Bosa.

A sud la corsa al vertice è apertissima, con le prime squadre racchiuse in pochi punti: Terralba 64, Guspini 63, Castiadas 60, Villacidrese 59. E domenica ci sono Castiadas-Terralba e Guspini-Villacidrese. Per i playoff sono quattro i club in corsa, dal Selargius quinto a quota 43 all’Uta 2020 ottavo con 37 punti passando per Vecchio Borgo Sant’Elia (41) e Arborea (39). In coda la Freccia Parte Montis è ultima a quota 19 ma ha ancora qualche speranza; davanti a lei il Tonara con 21 punti e la Baunese con 23 puntano ad agganciare la quota playout occupata ora da Calcio Pirri (24) e Ovodda (25), mentre il Cannonau Jerzu con 27 punti non è tranquillo.

