Girone A, pronostici rispettati 

Sono cominciate sabato le fasi finali dell’Over 55. Se nel girone A gli ottavi di finale hanno rispettato i pronostici, con i successi e il conseguente passaggio ai quarti delle migliori (qualificate), i playoff del girone B iniziano invece con un’esclusione eccellente.

Le prime quattro squadre del girone A passano il turno. La Masnata Chimici, con due reti del solito bomber Vacca, supera la Campagnola per 2-1 e conquista i quarti di finale, dove affronterà il Real Cagliari, che con il medesimo risultato, firmato Piroddi e Sabiu, si impone sulla De Amicis. Vince col minimo scarto (1-0) anche la Polisportiva Sestu (grazie a una rete di Pisu nel primo tempo) contro l’Associazione Ingegneri, che esce a testa alta dalla competizione, dopo aver conquistato un onorevole settimo posto in campionato. Più convincente il 3-1 (siglato da Mura, Frau e Spano) con cui invece gli Amatori Orione Selargius eliminano il Cral C.t.m. I selargini ai quarti sfideranno proprio la formazione di Andrea Leporati.

L’aver dominato il girone B per tutto l’anno non basta alla Sardachem per superare gli ottavi di finale. Come l’anno scorso (quando toccò al Club San Paolo abbandonare gli spareggi al primo turno da capolista), anche in questa stagione la prima della classe (del girone B) saluta anzitempo i playoff. Il SI. TI. Carbonia fa il colpaccio con uno spettacolare 3-2, firmato da Pusceddu (su rigore), Martini e Giganti. Ai quarti i sulcitani sfideranno il Birrificio Isola Poggio dei Pini: i gialloverdi infatti con un netto 3-1 (doppietta di Serreli e tris di Montixi) hanno superato La Vernice. L’altra sorpresa di giornata è il 3-2 con cui la Di. Fer. elimina il Club San Paolo. Gli ottavi dei playoff restano indigesti ai biancoverdi. Continua invece l’avventura della Cooper Band, che con il 2-1 (doppietta di Mostalino) ai danni dei Resti Umani (in rete con Atzei) conquista i quarti di finale in programma nel prossimo weekend.