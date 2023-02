Girone A, Masnata vince ancora 

Dopo diciassette turni non si arresta la corsa della capolista Masnata Chimici, che continua a guidare saldamente il girone A dell’Over 55. Solo la Cooper Band, pur distanziata di dieci punti, sembra tenere il passo, mentre il Real Cagliari, mantiene il terzo posto, nonostante il turno di riposo e una gara da recuperare. Qualcosa si muove anche in coda: vanno a punti sia l’Avis Assemini che l’Ellas. Il terzo turno di ritorno del girone B è stato contrassegnato dai pareggi (ben quattro su sette gare). La Sardachem fa la voce grossa e l’Orione Selargius segue il passo a distanza, mentre rallenta la Polisportiva Sestu.

Sempre in fuga

Si limita all’essenziale, pratica e spietata, la capolista del girone A, che piega di misura gli orgogliosissimi Amatori La Palma, ma tanto basta a centrare la quindicesima vittoria su sedici partite. Un percorso quasi netto che proietta la Masnata Chimici a quota quarantasei punti, con un margine di dieci lunghezze sulla Cooper Band, (seconda) e vittoriosa con qualche affanno sul Cral C.t.m. (2-1) in crisi di risultati da oltre un mese, con (soli) quattro punti conquistati negli ultimi cinque turni. Fermo al palo (a ventinove punti) invece il Real Cagliari che ha riposato e che domani sera recupera sul campo del Vecchio Borgo Sant’Elia la gara con i Vigili del Fuoco. Rallentano decisamente le inseguitrici del trio di testa: Tielle/PLS e Birrificio Isola Poggio dei Pini non vanno oltre lo 0-0, mentre gli Ingegneri cadono in casa nella sfida contro il Club San Paolo per 2-0, consentendo l’aggancio del sesto posto ai biancoverdi. Dopo due ko torna alla vittoria la Car-Refinish che rifila una quaterna all’Aldebaran, ancora alla ricerca del primo successo stagionale, come l’Ellas, che però impone l’1-1 ai Vigili del Fuoco: il secondo punto stagionale serve a muovere la classifica che resta però pur sempre deficitaria, come quella dell’Avis Assemini (penultima), protagonista del bel pareggio a reti bianche conquistato con il SI. TI. Carbonia. Per i sulcitani continua il trend negativo, con quattro punti in sei partite.

Nel segno del pari

Nel girone B prove di forza di Sardachem e Resti Umani vittoriose con sei reti inflitte alle rispettive avversarie: la capolista concede (solo) la rete della bandiera a una Cigiesse al quarto ko consecutivo, che le vale il penultimo posto, con tre di margine sul fondo classifica, occupato dal Cagliari 2007, sconfitto per 6-0 dai Resti Umani, in corsa per un posto tra le prime otto che garantisce gli spareggi. Continua l’ottimo momento dell’Orione Selargius che, grazie al 4-1 su La Vernice, si conferma al secondo posto e incrementa il margine di vantaggio sulla Polisportiva Sestu (terza con trentadue punti) rallentata dal rigore di Strazzera in rimonta, che impone ai biancoblù il pari interno (1-1). Del passo falso de La Vernice approfitta in parte la De Amicis per grazie al pari con il Nuraghe (2-2). Finisce in parità anche tra Campagnola e Fileferru, un mezzo passo falso per la squadra di Betti Secci, e un punto prezioso invece per gli ospiti (che allungano la striscia positiva) ma pur sempre al terzultimo posto, con 11 punti e un successo che manca dalla quinta giornata. Ed è pari (il quarto di giornata) per 1-1 anche per Di. Fer. (che mantiene il quinto posto) e Domel - E. I. 83, ottava con 23 punti.