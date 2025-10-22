Girone A incerto, l’Alghero domina il gruppo B 

La sconfitta del Guspini ha rimescolato le carte nel girone A del campionato di Promozione. Dopo sei vittorie consecutive la formazione guidata da Cristian Dessì è incappata nella prima battuta d’arresto stagionale sul campo dell’Arborea. Castiadas e Terralba si sono fatte trovare pronte e, approfittando del tonfo dei biancorossi, ora sono a una sola lunghezza dalla vetta. Anche il Selargius di Federico Cocco, che si conferma tra le sorprese di questo avvio di stagione, è a tre punti dalla capolista. «Siamo contenti», commenta il tecnico Cocco, «stiamo facendo molto bene ma siamo solo all’inizio. Il percorso è lungo e abbiamo tanti giovani in rosa con ampi margini di crescita. C’è ancora tanto lavoro da fare. I veri valori del campionato emergeranno più avanti: è ancora troppo presto per fare bilanci. Sicuramente si tratta di un torneo equilibrato, dove ogni partita va affrontata con il massimo della concentrazione».

Dietro si è creato un piccolo solco. A sette punti dalla vetta troviamo un quartetto composto da Calcio Pirri, Villacidrese e le neopromosse Vecchio Borgo Sant’Elia e Samugheo inseguite da Arborea, Tharros e Uta. «La classifica è molto corta», conclude Cocco, «basta poco per salire o scendere. Siamo appena alla settima giornata». In difficoltà invece il Cus Cagliari, formazione che nelle ultime stagioni ha sempre gravitato nelle zone alte della classifica ma che quest’anno ha raccolto appena sei punti. La rosa resta comunque di valore e non è da escludere un pronto riscatto.

Nel girone B l’Alghero di Mauro Giorico continua a dettare legge. I giallorossi hanno infilato la settima vittoria consecutiva confermandosi la squadra più prolifica del girone, con 27 gol segnati, e la seconda miglior difesa, con appena sei reti incassate.

Alle loro spalle si fa largo l’Arzachena, altra nobile del calcio sardo. Gli smeraldini, grazie agli ultimi risultati, hanno scavalcato Bosa e Usinese ma restano a -5 dalla battistrada.

