Giro, Ulissi in rosa a Castelraimondo 

A 24 anni, l’australiano Luke Plapp aveva sinora vinto soltanto campionati nazionali (tre su strada, tre a cronometro). Quest’anno, dopo una tappa al Giro della Grecia, si toglie la soddisfazione di alzare le braccia al cielo al Giro d’Italia, regalando il successo alla Jayko AlUla sul traguardo di Castelraimondo, nell’ottava frazione, partita 197 km prima da Giulianova. Ma alle sue spalle, battuto nello sprint a due da Wilko Keledrman, festeggia Diego Ulissi, il cui coraggio è premiato con la maglia rosa. Il toscano dell’Astana si era unito ai fuggitivi di giornata quando mancavano 120 km dall’arrivo.

La tappa è vissuta sulle schermaglie tra i tanti fuggitivi, mentre il gruppo dei migliori ha lasciato fare e alla fine è arrivato al traguardo a 4’49” da Plapp, che è andato via da solo a circa 50 km dalla fine. Juan Ayuso ha sprintato e tolto 12 a Roglic. La nuova classifica vede Ulissi in rosa con 12” sul compagno Lorenzo Fortunato (maglia azzurra), 17” su Roglic (Red BUll-Bora), 20 su Ayuso (Uae Emirates) e 26 su Isaac Del Toro, suo compagno; sesto è un altro italiano, Antonio Tiberi (Bahrain) a 44”. Ulissi entrerà nella sua toscana con le insegne del primato oggi per la Gubbio-Siena di 181 km, la tappa degli sterrati che fa il verso alle Strade Bianche.

In Sardegna

Nell’Isola, due gli appuntamenti principali. Su strada, la terranova organizza la Coppa Loiri Porto San Paolo. Allievi e Juniores corrono sulla distanza di 60 km, Esordienti e Donne (Allieve ed Esordienti) sui 26,3. Partenza alle 9.

Nella mountain bike, la PulSar organizza la 12ª Marathon delle Tre Caserme, di 63 km, campionato sardo di specialità. Partenza alle 9,30 da Poggio dei Pini (Capoterra). Tra le opzioni, la point to point di 44 km.

