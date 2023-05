Giro, sulle Dolomiti sventola il tricolore 

Sventola il tricolore in Val di Zoldo. La tappa dolomitica di ieri, 18ª di un Giro d’Italia che è finalmente decollato verso le emozioni più alte, è stata vinta dal campione italiano Filippo Zana. Il 24enne veneto della Jayco AlUla ha sublimato le ottime prove sin qui fornite, andandosi a prendere il successo in uno sprint a due con il francese Thibaut Pinot (ancora 2°) al termine della frazione scattata da Oderzo 161 km prima e caratterizzata dalla consueta fuga. Proprio loro sono i superstiti di quel tentativo condotto lungo cinque gpm. Al francese della Groupama la consolazione della maglia azzurra di leader degli scalatori. Terzo un altro transalpino, Warren Barguil a 50”, 6° Marco Frigo a 1’24”.

Battaglia anche tra i pretendenti alla maglia rosa, con Geraint Thomas bravo, stavolta, a seguire l’attaccante di turno. martedì era stato Joao Almeida, ieri è toccato a Primoz Roglic, che si è ripreso il 2° posto infliggendo 21° al portoghese. Ora “Mister G”, il Galles della Ineos Grenadier comanda con 29” sullo sloveno in maglia Jumbo-Visma e 39” sul capitano della Uae Emirates. Eddie Dunbar, che ha ceduto nel finale, ha chiuso a 36” da Roglic (7°) e Thomas ma ha scavalcato in classifica per 12” Damiano Caruso (Bahrain), ora 5° a 3’51”.

Oggi l’ultima tappa in linea prima della crono . Il tappone dolomitico di 183 km scatta da Longarone e chiama i corridori a scalare Campolongo, Valparola, Giau e Tre Croci, prima dell’arrivo sulle Tre Cime di Lavaredo, Cima Coppi a quota 2307. ( c.a.m. )

