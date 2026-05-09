Giro, spunta Silva primo uruguaiano in maglia rosa  

ROMA. È un maggio di prime volte al Giro d'Italia, e dopo la partenza in Bulgaria arriva anche la maglia rosa uruguaiana. A indossarla è Thomas Silva da Maldonado, classe 2001, il primo corridore del suo Paese a partecipare alla corsa, che la conquista in un sprint ristretto sul traguardo di Veliko Tarnovo, dove precede il tedesco Florian Stork e l'azzurro Giulio Ciccone. Nel finale di tappa, dopo un'altra rovinosa caduta che compromette la corsa della Uae e di altri uomini importanti, c'è il primo squillo di Jonas Vingegaard, ben rintuzzato da Giulio Pellizzari e da Lennert Van Eetvelt; tra i tre, però, l'accordo salta e non riescono a giocarsi la vittoria.

La giornata

Alla partenza da Burgas non si presenta Matteo Moschetti, finito a terra nei preparativi della volata della prima tappa. Dopo una fuga a due (Diego Pablo Sevilla, maglia azzurra di miglior scalatore, e il compagno di squadra nel Team Polti-Visit Malta, Mirco Maestri), il gruppo torna compatto ai -27 km ma quattro chilometri più avanti c'è un'altra caduta rovinosa in gruppo, favorita dall'asfalto bagnato. Ne fanno le spese, tra gli altri, Derek Gee (Lidl-Trek), Andrea Vendrame (Jayco Alula), Santiago Buitrago ed Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious). Ma è soprattutto la Uae a risultare decimata: portati via in ambulanza Jay Vine e Marc Soler (il primo a scivolare), mentre proseguono il capitano Adam Yates, che si rialza in una maschera di fango e sangue, e il compagno di squadra Antonio Morgado. Davanti, il gruppo si ferma, la gara viene neutralizzata per qualche minuto. Si riparte ai -18, poco prima del Red Bull Km che assegna sei secondi di abbuono a Egan Bernal. Sulla salita di Lyaskovets, Vingegaard parte ai -700 dalla vetta, Pellizzari e Van Eetvelt riescono a scollinare con lui. Sull'ultimo strappo di giornata, rientrano prima Jan Christen, poi il gruppo (30 corridori) e Silva si prende vittoria e maglia rosa. Oggi tappa per velocisti da Plovdiv a Sofia.

Classifica : 1. Guillermo Silva (Uru, XDS Astana) 9.00’23”, 2. Florian Stork (Ger, Tudor ) a 4”, 3. Egan Bernal (Col, Netcompany Ineos) st, 4. Thymen Arensman (Dan) a 6”, 5. Giulio Ciccone (Ita) st. 6. Jan Christen (Svi) a 10”.

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