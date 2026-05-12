Giro ribaltato: sprinta Narvaez, Ciccone in rosa 

Il Giro torna in Italia e trova una maglia rosa italiana. Sul traguardo in leggera pendenza della Cosenza-Catanzaro, dove il gruppo si è presentato dopo 138 km, ridotto a 42 unità, selezionate sul gpm di Tozzo Tunno, si è imposto l’ecuadoriano Jhonatan Narváez (della Uae Emiraes Xrg, al 29° centro stagionale) che ha preceduto il venezuelano Orluis Aular (Movistar). Due sudamericani che hanno finito per scalzare dal trono rosa l’uruguaiano Thomas Silva (giunto a 12’26”). La maglia di leader è finita sulle spalle del terzo classificato, l’abruzzese della Lidl Trek, Giulio Ciccone, che adesso precede di 4” un terzetto formato dallo svizzero Jan Christen (Uae), dal tedesco Florian Stork (Tudor) e dal colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos) che si era staccato sulla salita ma è riuscito a rientrare sui primi.

Emozioni

«È una grandissima emozione la maglia rosa, è un colore speciale. Ho sempre sognato di vestirla anche solo per un momento e l'ho sempre vista da vicino o magari indossata da qualche compagno e dentro di me ho veramente sognato di di poterla indossare un giorno», ha detto Ciccone, che vive a Montecarlo ed è amico di Jannik Sinner. «Ho iniziato da bambino sognando di vestirla un giorno», ha aggiunto il 31enne della Lidl-Trek, maglia gialla al Tour per due giorni nel 2019 e vincitore della maglia a pois nel 2023, «quindi indossarla è un'emozione speciale. Non mollarla non dipende solo da me, però sicuramente proveremo a fare il nostro massimo. Io sto bene, quindi vediamo, giorno per giorno. Ora arrivano le tappe dure quindi non sarà facile. Siamo tutti molto vicini a pochi secondi. Oggi mi sento forse 100 chili più leggero perché era un po' un'ossessione, quindi è come se mi fossi tolto un peso».

Narváez, invece, era diventato celebre battendo a Torino Max Schackmann e Tadej Pogacar in una volata a tre nella prima tappa del Giro nel 2024 e vestendo la maglia rosa per un giorno. «Sono molto contento, ho lavorato duro per arrivare in buona forma a questo Giro e la squadra ha riposto molta fiducia in me». Oggi la Praia a Mare-Potenza di 203 km, con la Montagna Grande di Viggiano a 48 km dall’arrivo. ( c.a.m. )

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