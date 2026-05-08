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Ciclismo.
09 maggio 2026 alle 00:46

Giro, Magnier rosa-sprint 

Maxi caduta, poi il francese si impone in volata a Buras 

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Burgas. La prima tappa bulgara della storia del Giro d'Italia veste di rosa un francese. È questo il verdetto del rettilineo finale di Burgas, quarta città più popolosa della Bulgaria, che al termine di una volata disputata da una sola dozzina di corridori - riusciti a scampare a una maxi-caduta a poche centinaia di metri dall'arrivo - vede imporsi Paul Magnier, velocista transalpino della Soudal Quick-Step, davanti al danese Tobias Lund Andresen e al britannico Ethan Vernon. Resta ai piedi del podio il grande favorito Jonathan Milan, troppe volte al vento prima dello sprint a causa di un treno tutt'altro che perfetto dei suoi compagni di squadra.

La tappa

La Corsa Rosa fa conoscenza col Mar Nero alla partenza dall'antichissimo paese di Nessebar, ed è qui che il direttore di gara Stefano Allocchio, al chilometro zero, sventola per la prima volta in questo maggio la bandierina dall'auto ufficiale. Pronti via e la Bardiani e la Polti firmano la prima fuga, rispettivamente con Manuele Tarozzi e Diego Pablo Sevilla. Lo spagnolo indosserà la prima maglia azzurra del Gpm, l’italiano si prende il traguardo volante di Sozopol. Il destino dei due fuggitivi, però, è segnato fin dal mattino, e a 23 chilometri dall'arrivo il gruppo li riassorbe. Da qui in poi, sono solo preparativi per la volata finale, mentre i big della corsa si mettono nelle ultime posizioni, al riparo da eventuali imprevisti. E fanno bene, perché davanti è tutto spallate, gomiti larghi e confusione: in uno di questi contatti, Milan perde il suo pesce-pilota Simone Consonni e resta da solo, staccato rispetto all'altro compagno Walscheid. Ai -600 dall'arrivo, poi, il patatrac, con Erlend Blikra della Uno-X che va giù e trascina per terra un'altra decina di ciclisti per terra - tra cui gli sprinter Groenewegen, Groves e Moschetti - ostruendo del tutto una carreggiata troppo stretta per un arrivo del genere. Davanti, dunque, restano in pochi ed è Magnier, unico con un piccolo treno rimasto a disposizione, a sfruttare il lavoro dei suoi uomini.

Oggi i 220 km della Burgas-Veliko Tarnovo, con l'ultimo strappo che porta al Monastero di Lyaskovets piazzato a poco più di 10 km dal traguardo, potrebbero scoraggiare i velocisti.

Classifica : 1. Paul Magnier (Fra, Soudal Quick-Step) 3.20’58”, 2. Tobias Lund Andresen (Dan, Decathlon CMA) a 4”, 3. Manuele Tarozzi (Ita, Bardiani CSF 7 Saber) st, 4. Ethan Vernon (Gbr) a 6”, 5. Diego Pablo Sevilla (Spa)st, 6. António Morgado (Por) a 8”, 7. Jonathan Milan (Ita) a 10”, 8. Madis Mihkels (Est) st, 9. Lonardi Giovanni (Ita) st, 10. Pascal Ackermann (Ger) st.

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