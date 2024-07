Giro in Ferrari per i bimbi disabili alla festa del gruppo San Gemiliano 

Rombo di motori, cuori che battono all’unisono con pistoni e carburatori. È quanto si è vissuto nel raduno Ferrari organizzato dai componenti del Club Scuderia Sardinia sabato sera. Una prima volta a Sestu davanti alla chiesa di San Gemiliano durante i festeggiamenti del gruppo folcloristico di San Gemiliano per i suoi 60 anni.

Sei le “rosse” che hanno compiuto il giro del piazzale. Nel frattempo veniva inaugurata la mostra fotografica dedicata ai 60 anni del gruppo: «Sarà visitabile fino al 20», dice il presidente Mino Meloni, «vogliamo raccontare il segno che ha lasciato il gruppo in tanti anni». Tanti erano presenti per un giro sulle Ferrari, possibilità data ai bambini e ragazzi con disabilità, come spiega il presidente del club, il selargino Davide Pilia: «Facciamo spesso questo tipo di iniziative, ogni volta è una gioia vedere il sorriso sui volti di tutti».

Tanti i giovani di Sestu presenti, come Gabriele Pintus, 18 anni: «Ho fatto un giro sulla Ferrari Tributo, anche io punto a prendere la patente e voglio lavorare nei motori». C’è chi viene anche da lontano: «Noi siamo arrivati da Genoni», dice Simona Serra. «La Ferrari è la macchina più bella, sarà per la velocità o per la sua linea sportiva», spiega Mario Spiga, vicepresidente di Scuderia Sardinia. (g. l. p.)

