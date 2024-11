Girò il mondo in Vespa, muore d’incidente a Lodi 

LODI. Empatico, generoso, entusiasta della vita, ancora di più quando poteva passarla in Vespa, la sua grande passione. Mauro Tresoldi, 56 anni, il lodigiano che aveva compiuto imprese sulla sua mitica Vespa 125 rossa, arrivando fino a Capo Nord, è morto ieri mattina a bordo dello scooter che tanto amava. Lo diceva spesso a chi gli chiedeva se non avesse paura durante le imprese che lo portavano su due ruote ai confini del pianeta: «No, l’incidente lo si può fare anche dietro l'angolo». Ed è proprio lì che ha trovato la morte: a due passi da casa.

È accaduto lungo la provinciale 26, all'altezza di Cavenago D'Adda. La carreggiata, in quel tratto, è stata da poco riasfaltata e non ha ancora la segnaletica orizzontale. Forse ha inciso anche la nebbia: Tresoldi è rimasto vittima di un impatto contro un furgone Renault Trafic. Ironia della sorte, il conducente è un ex infermiere 64enne molto conosciuto, perché ha sempre amato aiutare il prossimo. Due anime affini unite in un destino funesto: anche Tresoldi ha lunghi trascorsi nel volontariato, in Croce Rossa, e ora al lavoro di cancelliere in tribunale affiancava l’attività sindacale. Nessuno potrà dimenticare, poi, l’impegno in “Peace on the road for Unicef”, oltre 5mila chilometri con lo scooter icona della Piaggio per dire no alla guerra in Ucraina, e la sua staffetta della Pace Melegnano-Berna-Chambery.

