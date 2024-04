Giro, il gran finale tra i tesori di Roma 

Un tratto in linea che arriva al lungomare di Ostia, poi le Terme di Caracalla, il Colosseo, il Circo Massimo. Sono solo alcuni dei luoghi iconici che la tappa finale del Giro d'Italia toccherà nel suo Grande Arrivo a Roma (il sesto della storia) il prossimo 26 maggio. Il percorso è stato svelato ieri in Campidoglio. La frazione, lunga 125 km, partirà dall'Eur e si concluderà, a differenza dell'edizione 2023, in via San Gregorio, in prossimità del Colosseo. Il circuito finale di 9,5 km (8 giri) si sviluppa interamente lungo le vie cittadine, alternando brevi ondulazioni e lunghi rettilinei raccordati da curve a volte impegnative con un fondo stradale prevalentemente asfaltato, fatta eccezione in alcuni brevi tratti sui “sanpietrini”. Il gruppo arriverà a Roma dopo un lunghissimo trasferimento da Basano del Grappa, arrivo della penultima tappa.

Mountain bike

Nell’Isola domenica si è corsa la prima edizione della Granfondo del Leone Alghero-Ferilia, una point to point in mountain bike, organizzata dall’Alghero Bike. Una novantina i partecipanti nella prova principale di 44 chilometri e successo di Stefano Piras.

Ordine d’arrivo : 1. Stefano Piras (M3, Dueppi), 2. Nicola Gessa (M1, PulSar), 3. Alessandro salis (M3, Fancello Cicli), 4. Adrian Llorente Delgado (Elmt, Alghero Bike), 5. Pierpaolo Atzeni (M4, Sc Cagliari), 6. Umberto Grieco (M4, Fullgass), 7. Angelo Dettori (M4, Dueppi) 8. Alessandro Scanu (M2, Masbike), 9. Giorgio Atzeni (M6, Sc Cagliari), 10. Giovanni Dore (M3, CC Antonio Manca). Donne: 1. Laura Congatu (W3, Ciclobottega), 2. Sofia Bonfanti (De, Crossbike), 3. Silvia Cara (W2, Nurri-Orroli Mtb).

RIPRODUZIONE RISERVATA