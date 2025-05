Giro, Groves vince la tappa neutralizzata 

Napoli. Niente poker di vittorie per Mats Pedersen sul lungomare di Napoli: il danese maglia rosa conserva il primato in classifica generale, ma deve rinunciare al quarto urrà in sei tappe al termine di una frazione - la Potenza-Napoli, la più lunga del Giro con i suoi 227 km - segnata pesantemente da una maxi caduta che ha stravolto le strategie della maglia rosa. Accade tutto a 72 km dall'arrivo quando il gruppo, all'inseguimento del francese Paleni e dell'olandese Van der Hoorn in fuga dal km 35, sta transitando nel comune di Sperone (Avellino). Si procede ad andatura lenta e su un tratto in leggera discesa. L'asfalto appare in buone condizioni, ma la pioggia ci mette lo zampino rendendolo viscido come il sapone e facendo perdere l'equilibrio all'australiano Jai Hindley. Il suo ruzzolone ne provoca altri a cascata: alla fine saranno circa una trentina i corridori che faranno ricorso alle cure mediche per le escoriazioni riportate. Tre quelli che devono lasciare la corsa: oltre allo stesso Hindlej, vincitore nel 2022 e gregario dello sloveno Primoz Roglic, il tedesco Hollmann (per lui sospetta frattura del bacino) e il neozelandese Smith. La viene fermata, poi si decide di ripartire da Nola neutralizzando la gara quando mancano 55 km all'arrivo con l'assegnazione della sola vittoria di tappa senza abbuoni, e neutralizzando appunto i distacchi. Alla fine a sorridere è Kaden Groves (Alpecin) che batte un gruppo ridotto di velocisti. I big si riparmiano pensando alla tappa di oggi, da Castel di Sangro a Tagliacozzo di 168 km, con saliscedi e arrivo in salita. La classifica cambierà volto.

RIPRODUZIONE RISERVATA