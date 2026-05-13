Giro, fuga-bidone: fa festa Eulalio, portoghese in rosa 

Alla quinta tappa, al Giro d’Italia arriva la “fuga-bidone”. Il gruppo lascia via libera a una decina di fuggitivi e due di loro, tra cadute e sbagli di percorso, si giocano - stremati - la vittoria dopo 202 km sul traguardo di Potenza, per chiudere la meglio una giornata trionfale. Entrambi sono praticamente sconosciuti (una vittoria in una gara minore): vince in rimonta il 23enne spagnolo Igor Arrieta (per la Uae Emirates Xrg seconda tappa di fila dopo Narvaez martedì e 30ª della stagione) davanti al portoghese Afonso Eulalio, nuova maglia rosa per la Bahrain-Victorious.

Nessun rischio

Il cuore della tappa (4100 metri di dislivello), partita da Paria a Mare, era la Montagna Grande di Viggiano, 6,6 km al 9% con punte che arrivavano al 15%. I fuggitivi l’hanno presa con due minuti di vantaggio. Arrieta ha attaccato, Eulalio l’ha seguito dopo qualche km. In gruppo, la Lidl-Trek della maglia rosa di Giulio Ciccone, la Jumbo-Visma del favoritissimo Jonas Vingegaard e la Red Bull-Bora di Giulio Pellizzari e Jay Hindley non hanno aumentato il ritmo e alla fine il vantaggio è perfino cresciuto. Anche se la pioggia caduta sin dal via era cessata, poi, la discesa bagnata ha suggerito prudenza a chi punta alla maglia rosa di Roma e il vantaggio è cresciuto via via sino a superare gli 8 minuti e ad assestarsi a 7’13” all’arrivo.

Le cadute

I due fuggitivi, soprattutto il 24enne lusitano delle Beiras che sapeva di andare incontro al primato in classifica, hanno rischiato. Arrieta è stato il primo a cadere, seguito poco dopo da Eulalio. A pochi km dal traguardo, l’iberico ha pure sbagliato strada ma ha rimontato sull’arrivo in leggera ascesa andando a prendersi la vittoria più bella in carriera. Oggi la Paestum-Napoli di 141 km chiama a raccolta i velocisti, prima del terribile arrivo al Blockhaus. ( c.a.m. )

La classifica : 1. Afonso Eu- lalio (Por, Bahrain- Victorious) in , 2. Igor Arrieta (Spa, Uae Emirates Xrg) a 2’51”, 3. Christian Scaroni (Ita, Xds Astana) a 3’34”, 4. Andrea raccagni Noviro (ita) a 3’39”, 5. Johannes Kulset (Nor) a 5’17”, 6. Giulio Ciccone (Ita) a 6’12”, 7. Jan Christen (Svi) a 6’16”, 8. Florian Stork (Ger) st, 9. Egan Bernal (Col) st, 10. Thymen Arensman (Ola) a 6’18”.

RIPRODUZIONE RISERVATA