Giro, Evenepoel lascia la “rosa” a Leknessund 

A 42 anni dall’ultima volta con Knut Knudsen, la Norvegia torna in maglia rosa al Giro d’Italia. Nella quarta tappa, Venosa-Lago Laceno di 175 km, su quello che si può considerare il primo arrivo in salita, Andreas Leknessund (Dsm), che il 21 compirà 24 anni, si arrende soltanto al francese Aurelien Paret-Peintre (Ag2r) e conquista la leadership. I due facevano parte di una fuga che comprendeva anche Vincenzo Albasese (5° a 57”) e Nicola Conci (6° a 1’02”). A 2’01” il gruppo della maglia rosa con Damiano Caruso (8°) e Domenico Pozzovivo (11°).

Il belga Remco Evenepoel non si è certo dannato l’anima per inseguire, cedendo volentieri il simbolo del primato. Ora è 2° a 28” da Leknessund, con Paret-Peintre 3° a 30” e Joao Almeida a 1’. Oggi quinta tappa, da Atripalda a Salerno di 171 km: qualche fuga da lontano può evitare la volata, in attesa dell’arrivo in quota di venerdì a Campo Imperatore. ( c.a.m. )

