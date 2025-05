Giro, eccolo il vero duello 

Primo arrivo in salita e primo acuto per Juan Ayuso, capitano della Uae Xrg Emirates al Giro d’Italia. Lo spagnolo sprinta al termine della salita di Tagliacozzo e precede il compagno di squadra Isaac Del Toro, con Egan Bernal (Ineos) che coglie un terso posto che sa di ritorno alla vita, a tre anni dal tremendo incidente del 24 gennaio 2022, quando si stava allenando in Colombia e andò a sbattere a oltre 60 chilometri all'ora contro un bus. Quarto Primoz Roglic, che ha lanciato lo sprint in ritardo, forse sorpreso dall’attacco di Ayuso a 600 metri dall’arrivo e che riconquista per appena 4” la maglia rosa già vestita per un giorno in Albania.

Sulla rampa finale della settima tappa (168 km, tutti in terra abruzzese), di 2.600 metri al 9,1%, bene i due italiani, visto che Giulio Ciccone (Lidl Trek) e Antonio Tiberi (Bahrain) hanno chiuso rispettivamente al quinto e sesto posto, a 4 secondi da Ayuso. Tiberi, uomo da corse a tappe, che è quarto a 27 secondi da Roglic. Ciccone, che sognava la vittoria sulle strade della sua terra, ha provato ad andarsene nel tratto finale, ma il suo tentativo è andato a vuoto per la reazione di Bernal e anche di Tiberi. «Questa vittoria è un grande passo avanti nella mia carriera. È il mio quarto grande giro, ed ero già andato vicino al successo alla Vuelta», le parole di Ayuso, vincitore del- l’ultima Tirreno Adriatico.

Oggi ottava tappa del Giro, con i 197 km da Giulianova a Castelraimondo, con la scalata a metà percorso del Sassotetto (13,1 km al 7,3% di pendenza media) e con nel finale i gran premi della montagna di Montelago (5,5 km al 6,9), Castel Santa Maria (1,4 km al 7,3%) e Gagiole (800 metri all'8%).

RIPRODUZIONE RISERVATA