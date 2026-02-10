Giro, ecco i primi nomi 

Solo le ultime due settimane di quindici anni di attesa. Fra due mercoledì, a Castelsardo, si abbasserà la bandierina a scacchi sul Giro della Sardegna, che ritorna dopo la fortunata edizione 2011 (vincitore Peter Sagan, ultima tappa all’indimenticabile Michele Scarponi) e riporta i professionisti della bici nell’Isola a quattro anni e mezzo di distanza dalla molto meno felice Settimana Ciclistica Italiana del luglio 2021. È la corsa inaugurale della Coppa Italia delle Regioni promossa dalla Lega Ciclismo Professionistico e gli italiani sono i primi ad andare in vetrina.

La stella

I bollettini d’ingaggio delle 25 formazioni sono già arrivati alla segreteria organizzativa del Gs Emilia. Nelle liste ci sono alcuni dei corridori italiani più interessanti, alcuni dei quali di sono già messi in mostra in questo avvio di stagione. Il nome più interessante era anche l’unico che era ià trapelato. È quello del campione mondiale Under 23, Lorenzo Finn, diciannovenne genovese della Red Bull-Bora- Hansgrohe Rookies, cioè la versione “sviluppo” della formazione World Tour. Vuole correre una stagione con la maglia iridata, perciò alternerà corse di categoria a gare con i “pro”. Per esempio il Trofeo Ses Salines, cronosquadre di 23,8 km che lo ha visto trionfare assieme a Remco Evenepoel e compagni a 59,707 km/h di media.

Gli azzurri

Già a bersaglio in questo avvio di 2026 anche Matteo Fabbro, della Solution Tech Nippo Rali. Il trentenne di Udine si è imposto nella tappa regina del Tour of Sharja (negli Emirati), sul traguardo in salita di Al Suhub Mountain. Nella stessa squadra, c’è Michele Gazzoli, quasi 27enne di Ospitaletto che nel 2021 si impose nel Gran Premio della Liberazione, a Roma, una sorta di mondiale di prima vera per dilettanti, nel cui albo d’oro figura anche il nome di Alberto Loddo. Da pro ha vinto in maglia Astana una tappa al suggestivo Arctic Tour of Norway, battendo quel Christian Scaroni che detiene la Coppa Italia. Con sei vittorie in carriera, di sicuro più conosciuto è Fausto Masnada, 32enne della Mbh Bank Csb Telecom Fort. Il bergamasco, due volte azzurro ai Mondiali. ha vinto anche una tappa al Giro d’Italia nel 2019, ma forse la sua giornata di gloria è stata il 9 ottobre 2021, quando fu battuto in una volata a due da Tadej Pogacar sul traguardo del Lombardia.

Infine, da segnalare un ex campione d’Italia come Filippo Zana, che arriverà nell’Isola con una delle squadra World Tour, la Soudal Quick-Step. Veneto nato a Thiene, 26 anni, ha già vinto il campionato italiano 2022 e il tappone di Val di Zoldo al Giro d’Italia 2023, davanti a Thibaut Pinot.

