Giro Donne, oggi la Nuoro-Sassari 

La prima squadra salirà sul palco per firmare il foglio di partenza alle 10.25, l’ultima, alle 11.11 e sarà la Movistar, la formazione della maglia rosa. Oggi Nuoro abbraccia il Giro Donne che si raduna di mattina (9.30) davanti alla chiesa della Madonna della Solitudine per la partenza della penultima tappa. Alle 11,35 il gruppo, forte di 143 atlete rimaste in corsa, si muoverà alla volta di Sassari: 5 km di trasferimento a velocità controllata, poi 125,7 di battaglia sino al traguardo di via Duca degli Abruzzi, a Sassari. Lì Annemiek Van Vleuten cercherà di salire ancora sul palco vestita di rosa per avvicinarsi ancor di più a un successo che ha sinora strameritato. Per tutelare lei e le altre donne di classifica in caso fi volata di gruppo, la giuria ha deciso di neutralizzare gli ultimi 3 km. Sarà corsa vera ma il tempo valido per la classifica sarà preso 3 km prima dell’arrivo.

La tappa

Il percorso non presenta salite particolarmente dure, ma ne ha tante. Verso Macomer e poi Romana i punti in cui il profilo altimetrico si sposta maggiormente verso l’alto: nel primo caso c’è un traguardo volante, nel secondo un gpm di terza categoria. Poca roba. Il vero nemico per tutte è il caldo, che sarà asfissiante dall’inizio alla fine. Arrivo previsto tra le 14.30 e le 15.

Tour de France

Dopo la “due giorni” sui Pirenei, al Tour de France sono tornati protagonisti gli sprinter. A Bordeaux, volata generale pilotata nell’ultimo chilometro dal solito Mathieu Van der Poel per l’Alpecin-Deceuninck. Stavolta però Jasper Philipsen non parte subito e dà modo a Mark Cavendish in versione Cannonball di schizzare verso il traguardo: Eddy Merckx, che con l’inglese condivide il primato di vittorie al Tour, trattiene il fiato, poi il belga rimonta e va a prendersi la terza vittoria su tre volate, con Cav secondo. Jonas Vingegaard resta in giallo, oggi arrivo a Limoges. (c.a.m.)

