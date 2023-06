Giro Donne, domani il via da Chianciano  

Meno uno. Domani scatta il Giro Donne e ciò che un anno fa andò in scena sul percorso del Poetto sarà replicato a Chianciano Terme, in Toscana. Una breve cronometro di 4,4 km per rompere il ghiaccio e assegnare la prima maglia rosa. L’ultima, quella che permette di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro, sarà invece consegnata in Sardegna e sarà la prima volta. Da Chianciano Terme a Olbia, sede d’arrivo, ci sanno altre otto tappe (e un giorno di riposo per consentire il trasferimento nell’Isola), durante le quali la classifica prenderà forma.

In testa al pronostico, con il numero 1 sulla schiena, a dispetto dei 40 anni suonati, c’è l’olandese Annemiek van Vleuten e non potrebbe essere altrimenti. Ha vinto gli ultimi quattro Grandi Giri che si sono disputati: Giro Donne, Tour de France, Vuelta a España e, dopo aver vestito anche la maglia iridata nel 2023, quest’anno ha di nuovo conquistato quella rossa spagnola nella corsa spostata in primavera. Anche il Giro forse si sposterà, allontanandosi dal Tour. Di sicuro dal 2024 cambierà l’organizzazione, da Starlight a Rcs Sport.

Nei prossimi dieci giorni (gli ultimi due nell’Isola con la Nuoro-Sassari e la Sassari-Olbia), anche le italiane proveranno a lasciare il segno. Elisa Longo Borghini si presenterà vestita di tricolore (anche nella crono di domani), e la Trek, priva dell’infortunata Elisa Balsamo, le affiancherà la fortissima Gaia Realini, già protagonista in Spagna. Marta Cavalli sta tornando sui suoi livelli e Marta Bastianelli vuole chiudere in bellezza una carriera favolosa. ( c.a.m. )

