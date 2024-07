Giro Donne, Consonni prima  come un anno fa a Olbia 

Se non ci fosse stata la crono di Brescia di domenica in mezzo, Chiara Consonni dal podio rosa non sarebbe mai scesa. La 25enne bergamasca di Ponte San Pietro, che aveva conquistato un anno fa a Olbia l’ultima tappa del Giro d’Italia Donne, si è imposta ieri a Vota Mantovana, nella prima frazione in linea dell’edizione 2024. Ha battuto due campionesse del mondo: Lotte Kopecky (in carica) ed Elisa Balsamo, con Elisa Longo Borghini ottava e ancora in maglia rosa. Oggi arrivo in salita nella terza tappa, Sabbioneta-Toano (113 km).

È invece adatta ai velocisti la decima frazione del Tour de France, da Orleans a St. Amand-Montrond di 187,3 km. Dopo il riposo di ieri, per gli uomini di classifica c’è ancora la possibilità di rifiatare, in attesa del Massiccio Centrale che sarà affrontato domani. In classifica, Tadej Pogacar (Uae Emirates) precede gli altri tre grandi favoriti: di 33” Remco Evenepoel, di 1’15” Jonas Vingegaard e di 1’36” Primoz Roglic. ( c.a.m. )

