Giro d’Italia, rivoluzione a Nuova Gorica 

Al Giro è il giorno di Kasper Asgreen, il danese con un Fiandre in bacheca, si è imposto nella 14ª tappa della corsa rosa, quella con lo sconfinamento in Slovenia, piazzando l'azione decisiva a 6 km al traguardo, quando ha staccato i due compagni di fuga, Mirco Maestri e Martin Marcellusi, poi ripresi dal primo gruppo. A 16” l'australiano Kaden Groves ha regolato un gruppo fatto a brandelli da una caduta a 22 km dall'arrivo condiviso tra Slovenia e Italia. Una scivolata ha portato a terra mezzo gruppo e sono rimasti coinvolti praticamente tutti i big della classifica, compresa la maglia rosa Isaac Del Toro. Il messicano però è però il più veloce ad alzarsi e ripartire. Non così tanti altri, e alla fine Ayuso, Bernal e Roglic hanno perso 48" da Del Toro. Ancora più indietro Antonio Tiberi, che ha lascia sulla strada 1'44" e ha perso il terzo posto in classifica. Peggio ancora Giulio Ciccone, arrivato con 16’ di ritardo, e molto giù di morale, per non dire in lacrime, dopo aver tagliato il traguardo dopo un autentico calvario. Inevitabile per lui il dolorosissimo ritiro dalla corsa dei sogni.

Del Toro ora ha 1'20” su Simon Yates, 1'26” su Ayuso, 2'07” su Carapaz e 2’23” su Roglic, lo sloveno che sperava di avere maggior fortuna nell’arrivo a casa. Tiberi è adesso ottavo a 3'02” dal messicano. Oggi la Fiume Veneto-Asiago (219 km) con il Monte Grappa.

