Giro d’Italia, l’ora di Ganna 

Quarantadue chilometri da Viareggio a Massa, quasi tutti rettilinei, da affrontare al massimo della velocità. Dopo il giorno di sosta, il Giro d'Italia riprende con una l'unica cronometro individuale prevista quest'anno e che per molti ciclisti determinerà le proprie sorti per il resto della corsa rosa. I favoriti sono ovviamente gli specialisti ma occhio a Jonas Vingegaard. Il danese, sornione, è reduce da due vittorie nelle ultime tre tappe ed è in agguato (2°) ma senza gli obblighi che derivano dal primato in classifica generale. «Non sono maglia rosa ma sono nella situazione in cui volevo essere a questo punto del Giro», ha detto in vista della crono di Viareggio, che potrebbe aiutarlo a dare una bella scrollata in testa. Il portoghese in rosa, Afonso Eulalio, ha dimostrato di non voler cedere la leadership e ha ancora un buon vantaggio (2’24”) su Vingegaard. Poi c’è l'austriaco Felix Gall, al momento il più credibile rivale del danese, soprattutto in salita, e l’ex vincitore Jai Hindley. Giulio Pellizzare è atteso alla prova per capire come sta, dopo i problemi di stomaco accusati a Corno alle Scale.

Il grande favorito di tappa è Filippo Ganna, due volte campione iridato e primatista dell’ora, già due volte vincitore quest’anno a cronometro, il più forte specialista al via. I 42 km piatti sembrano ideali per lui. In corsa per la vittoria anche il compagno di squadra Magnus Sheffield. Ci si attende molto anche da Lorenzo Milesi, apparso in buona forma nelle ultime tappe. Tra gli uomini di classifica, da seguire Thymen Arensman, sesto in classifica generale dopo nove tappe.

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