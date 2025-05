Giro d’Italia e Alpi: due tappe decisive 

Le ultime forze da giocarsi tutte sulle Alpi, dove si correrà già da domani. E così la 18ª tappa del Giro, quella da Morbegno a Cesano Maderno, diventa per Isaac Del Toro e per i corridori in testa alla classifica un momento per recuperare le energie. Il tedesco Niko Denz, dopo una lunga fuga, iniziata assieme a un gruppo, parte a 17 km dall’arrivo e vince a braccia alzate, regalando un sorrisno al team Red Bull-Bora, privato dala malasorte del capitano primoz Roglic. La Uae Emirates controlla la gara a distanza, proteggendo senza particolari preoccupazioni la maglia da leader di Del Toro. Alla fine il gruppo con i big e lo stesso messicano arrivano con ben 14 minuti di ritardo. Nessuno dei corridori in fuga aveva ambizioni di scalare la classifica generale e si rammarica Mirco Maestri (Polti Visit Malta) secondo al traguardo in volata sul belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) e consapevole di aver sprecato una chance.

Detto del ritiro dello spagnolo Juan Ayuso (era uno dei due grandi favoriti della vigilia, con Roglic) per le conseguenze della puntura di insetto, tanto vale parlare delle ultime due tappe, quelle che separano il gruppo della “benedizione” finale di Roma, dove il via sarà dato da Papa Leone XIV.

Oggi comincia la sfida finale sulle Alpi di Valle d’Aosta e Piemonte, dove Richard Carapaz (a 41”), Simon Yates (a 51”), Derk Gee (a 1’57”) e magari il giovane Giulio Pellizzari (7° a 5’02”), tenteranno di sfilare la maglia rosa al ventunenne messicano. Oggi la 18ª tappa (166 km) è una delle più dure: ben 5 gpm e un dislivello totale di 4.950 metri. Si partirà da Biella con arrivo a Champoluc. Domani il Colle delle Finestre e i verdetti rosa a Sestriere.

