Giro di vite sulle occupazioni abusive 

La stretta sulle occupazioni abusive arriva direttamente dalla Prefettura. Una pagina fitta, partita da piazza Palazzo e indirizzata ai sindaci di Cagliari e provincia, in cui si annuncia l’imminente convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e si chiede un elenco di immobili e aree abitate senza titolo o a rischio. Nel documento si parla anche di interventi di sgombero mirati e tempestivi, che nel capoluogo sardo continuano a farsi attendere. E quando arrivano non sembrano essere risolutivi.

L’assessora

C’era un termine ultimo per inviare l’elenco, il 19, ma gli uffici di via Roma stanno ancora lavorando. «La prefettura ha in corso un monitoraggio sul fenomeno, per cui ha chiesto ai Comuni le informazioni in possesso utili a individuare un quadro della situazione e casi di particolare degrado e rischio», spiega l’assessora al Patrimonio Fioremma Landucci. «Mercoledì c’è stato un incontro preliminare con il prefetto, gli uffici stanno provvedendo alla raccolta delle informazioni da trasmettere», sottolinea, senza sbilanciarsi sulle occupazioni in corso: «Le azioni portate avanti negli attuali casi concreti di occupazione sono quelle normativamente previste». Ma basta fare un giro per la città per accorgersi che qualcosa non funziona.

La mappa

Quattro mesi: tanto è durata la liberazione dell’ex scuola Alagon di via Abruzzi. Sgomberata con blitz all’alba del 5 aprile e nuovamente occupata. Per riportare la legalità in viale Regina Elena, dove un tempo vi era il Charanga, ci sono voluti 17 anni, intervallati da annunci bipartisan andati avanti sino allo sgombero concluso l’8 maggio. Spariti gli inquilini restano nel cortile stendibiancheria, automobile e masserizie varie. Peggio ancora per il grande stabile di via Lamarmora, occupato a dicembre del 2014 dal collettivo “Sa Domu” che si accinge a festeggiare i 9 anni di abusivismo evidentemente tollerato. Casi limite, di un fenomeno decisamente più ampio. Si aggiungono un numero per ora imprecisato di abitazioni e venti locali commerciali in via Schiavazzi, che risultavano occupati abusivamente a marzo e non ancora liberati.

Il dibattito

In attesa che il Comune faccia il punto sul suo patrimonio immobiliare, la questione accende gli animi. «Un problema sentito e noto, che ho sollevato numerose volte in Consiglio e davanti al quale non possiamo continuare a chiudere gli occhi», commenta la consigliera Enrica Anedda. «Tollerare diciassette anni di occupazione come nel caso dell’ex Charanga equivale a far passare il messaggio sbagliato che l’illegalità possa restare a lungo impunità», sottolinea. «Ci sono diversi casi tutt’ora irrisolti di occupazioni abusive, dove tra l’altro le condizioni dell’immobile mettono a rischio la stessa sicurezza di chi se n’è impossessato: penso a Sa Domu, dove nonostante le condizioni fatiscenti dello stabile da circa dieci anni risiedono non so quanti ragazzi. Servono risposte immediate. Non avremmo dovuto attendere i solleciti del Ministero e della Prefettura».

L’elenco

Interviene il presidente della commissione Patrimonio e Sicurezza Marcello Polastri, che a marzo, dopo il rogo nello stabile di via Riva di Ponente occupato per anni da migranti e senzatetto, aveva scritto al Prefetto inviandogli un elenco con 7 edifici occupati e altrettante situazioni a rischio: ruderi di viale la Playa, ex stallaggio Meloni, scuola Alagon, ex batteria Dicat sul colle Sant’Ignazio, ex cantiere Italcementi di via Falzarego, grotta del Fico e la “casaccia” di viale Buoncammino. «Spiace constatare che alcuni di questi luoghi sono ancora occupati da persone in difficoltà, in condizioni igieniche e di sicurezza precarie, ma confiderei in un impegno iter-istituzionale per risolvere le stesse».

RIPRODUZIONE RISERVATA