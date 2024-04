Giro di vite sulla lotta all’evasione 

L’obiettivo dichiarato è mettere i conti in ordine. Possibilmente cancellando il 70 per cento dei pasticci entro fine dicembre. Al netto dei tecnicismi, spesso cervellotici anche per gli addetti ai lavori, il Comune di Tortolì insegue una situazione contabile più brillante come emerge nel Piano integrato di attività e di organizzazione fresco di approvazione in Giunta. Il fatto che il monte debiti dei contribuenti nei confronti del Comune sia ingente, oltre 8 milioni di euro, non è un mistero ma ora la parte politica ha dato indirizzi precisi agli uffici di via Garibaldi. In cima agli obiettivi per raggiungere il risultato amministrativo c’è la lotta all’evasione nell’ambito dei tributi comunali.

La strategia

Ma qual è la strada da intraprendere per tentare di alleggerire i crediti? Tra i risultati attesi c’è l’invio degli avvisi di pre-accertamento Imu relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021 e la successiva notifica degli avvisi di accertamento esecutivi. Il cronoprogramma prevede anche l’invio degli avvisi di accertamento esecutivi per la Tasi 2019. In più gli uffici dell’area amministrativa devono curare la notifica ai contribuenti degli avvisi di pagamento bonario relativo all’Imu dell’anno in corso. Dal rapporto elaborato dai Servizi sociali emerge anche una x rossa in bilancio alla voce “mensa scolastica”. La Giunta, approvando il Piano e concentrando l’attenzione sulla gestione del servizio, sollecita la prosecuzione delle attività avviate nel 2023 e le procedure necessarie per il recupero dei crediti a favore dell’ente. Di fatto sono tanti i contribuenti che evadono il pagamento del servizio di cui nelle scuole beneficiano i bambini. E l’amministrazione comunale vuole recuperare i crediti, tutti o in parte, entro il prossimo 31 dicembre prossimo.

Caccia agli evasori

L’evasione pesa come un macigno. Tari, soprattutto, ma dentro c’è di tutto, tra Imu e vecchia Tasi. Che i libri contabili del Comune non siano perfettamente in ordine lo ha detto, in tempi recenti, anche la Corte dei conti. I magistrati hanno rilevato la sussistenza di lacune e irregolarità e hanno intimato all’Ente di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità e di provvedere a rideterminare l’entità del disavanzo da riaccertamento straordinario. Pasticci che gli esperti hanno rilevato soprattutto nel 2015 e nel 2016.

RIPRODUZIONE RISERVATA