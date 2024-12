Giro di vite sul ritiro del secco 

Sul sacchetto, rimasto dove era stato posizionato la sera prima, fuori dal mastello colmo, l’avviso lasciato dagli operai di Formula Ambiente: «Rifiuti sistemati in maniera disordinata». In tanti nelle ultime settimane si sono imbattuti negli “ammonimenti” della ditta che in città gestisce il servizio di raccolta differenziata.

La stretta

È il frutto delle nuove direttive imposte dall’Amministrazione civica che, con l’entrata in vigore della tariffazione puntuale, mira a ridurre ulteriormente la produzione della frazione secca, quella che fa lievitare i costi di smaltimento in discarica. Un giro di vite sulla base del principio «chi meno produce, meno paga» che passa anche attraverso un più rigido sistema di controllo. «Andiamo avanti con azioni più incisive e mirate - spiega l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda - le buste lasciate fuori dai bidoni non saranno ritirate. Una produzione extra di indifferenziata può capitare in tutte le case, sarà sufficiente conferire quanto non rientra nel mastello la settimana successiva».

I numeri

Il timore è che le famiglie, per evitare di sforare il totale di esposizioni annue comprese nella tariffa minima stabilita sulla base del numero dei componenti del nucleo (si va da un minimo di 24 per un solo residente, a un massimo di 36 per le famiglie di sei o più persone) cerchi di concentrare grosse quantità di rifiuti in un’unica giornata. Se si superano le soglie minime stabilite per la propria categoria, infatti, si paga una quota aggiuntiva di 1,60 euro a ritiro direttamente in bolletta.

I consigli

«Ma c’è anche chi - precisa l’assessora - espone il contenitore anche mezzo vuoto, anche questo è un errore: sarebbe auspicabile attendere di raggiungere il massimo della capienza». Ci sono poi casi particolari, come quello delle famiglie con animali domestici. «Chi possiede tanti gatti e ha necessità di smaltire la sabbia, ad esempio - aggiunge Maria Bonaria Zedda - può richiedere il bidone carrellato da 120 litri, ovviamente con una spesa maggiore». Lo stesso discorso vale per lo sfalcio dell’erba: chi ha piccole quantità da conferire, può farlo utilizzando i sacchetti e il classico bidone dell’umido. Chi invece ha ampi spazi verdi e grosse quantità di rami e fogliame può ottenere il mastello da 120 litri. «Trecento sono già stati consegnati - fanno sapere da Formula Ambiente - altri lo saranno a breve».

Non solo indifferenziata

Per quanto riguarda la plastica non ci sono limiti di sacchi da esporre. Più rigida la raccolta del vetro: «Per questioni di sicurezza gli operai posso procedere solo allo svuotamento dei bidoni consegnati dal Comune. Vietate buste e cassette extra», aggiungono.

A breve il Comune partirà con una nuova campagna di sensibilizzazione. «È necessaria - concludono da Formula Ambiente - purtroppo negli ultimi tempi c’è una recrudescenza di discariche in campagne e periferie. E cresce anche il malvezzo di riempire i cestini gettacarte con rifiuti domestici».

A quelli recentemente posizionati se ne aggiungeranno a breve di nuovi: saranno dotati di tag per registrare il numero e la frequenza degli svuotamenti.

