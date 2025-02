Giro di vite sui limiti di velocità 

Troppi pedoni investiti, troppe auto che percorrono certe strade a velocità non adeguata, troppo traffico in quartieri in cui la viabilità è cresciuta. Il rimedio, come già adottato nel 2021, è l’istituzione ufficiale di altre sette zone del centro, della periferia e delle frazione in cui è stato sancito il limite di velocità di 30 chilometri all’ora. Poco più del passo d’uomo. Ma era inevitabile. Anche semplicemente procedere a 50, cioè il limite consentito, era inadatto considerate le condizioni generali. Le nuove zone sono Barbusi, il quartiere Carbonia 2, via Piolanas, il centro di Carbonia, Bacu Abis, Cortoghiana, la frazioncina di Is Maccionis.

Limiti di velocità

Quattro anni fra erano state istituite dalla precedente amministrazione comunale in una serie di zone limitrofe a via Satta (con la posa di due dissuasori) e cioè le vie Lombardia, Messina, Veneto, Curiel, Anglona, e a Is Gannaus e Is Toccus (collocati a sua volta dissuasori). «L’individuazione delle zone d’intervento – analizza il sindaco Pietro Morittu - scaturisce dall’analisi della viabilità e da sopralluoghi sul territorio, grazie ai quali sono emerse criticità». Sono stati gli stessi residenti a far notare più volte i rischi connessi: «In via Santa Maria delle Grazie a Barbusi – racconta Luciano Esu – si corre in maniera esagerata: oltre all’istituzione del limite occorre anche controllarne il rispetto».

Le sicurezza

«Il primo tratto di Is Maccionis – rivela Gaetano Carboni – è un incubo, ora i segnali sono chiari ma serviva prima di tutto il buon senso». Il sindaco fa notare che fra le cause prese in considerazione, emerge «l’alta densità di pedoni come ad esempio al centro in via san Ponziano e piazza Ciusa». Limiti estremi anche in zone residenziali come via Piolanas o come nelle frazioni di Cortoghiana e Bacu Abis che diventano quindi delle enormi isole a marcia lentissima. Le nuove disposizioni sono entrate ufficialmente in vigore nelle zone in cui sono stati i sistemati i cartelli: «Occorreva una città più sicura e vivibile – conclude il sindaco – il provvedimento contribuisce anche alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico da traffico». L’ordinanza che fissa i 30 chilometri orari andrà di pari passo con la realizzazioni di nuovi dissuasori. «I nuovi dossi – dice l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – verranno costruiti a Bacu Abis e Cortoghiana, a Flumentepido nonché in ogni “zona 30” destinatarie della recente ordinanza». Ma c’è già chi alza la mano reclamando i dissuasori in corso Iglesias e in via Asproni.

