Giro di vite sui falsi passi carrabili 

Dopo il giro di vite contro i furbetti del contrassegno per i disabili, scattano i controlli anche per i falsi passi carrabili. Basta girare per la città per trovarne tantissimi: il cartello è identico a quelli regolari ma manca il numero dell’autorizzazione, segno che in realtà non viene pagata la tassa reintrodotta due anni fa. Così la Polizia locale sta effettuando tutte le verifiche per far sì che tutti si regolarizzino.

Il comandante

«Chi ha un passo carrabile che non riporta l’autorizzazione «spiega il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni, «potrà essere multato e inoltre la polizia locale non potrà far rimuovere le auto eventualmente parcheggiate davanti». Inoltre, «gli agenti interverranno immediatamente per portare avanti tutte le opportune verifiche quando verranno allertati per passi carrabili non autorizzati».

Come dire che la festa è finita per chi non si è messo in regola. D’altronde uno degli scopi della reintroduzione della tassa sui passi carrabili, tornata in vigore dopo quasi vent’anni di assenza, era proprio quello di mettere ordine e porre fine a scivoli abusivi e ingressi “riservati” con sedie e tavole di legno sistemati davanti ai cancelli. E dopo due anni i primi frutti si sono già visti con centinaia di autorizzazioni chieste negli ultimi mesi, tali da far salire il numero dei passi carrabili regolari da 600 a 3.700, il 48 per cento: 530 nel 2021, 1.200 nel 2022 a cui si aggiungono altri 1.500 che ce l’avevano già.

Il nodo carro attrezzi