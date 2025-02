Giro di vite sugli sprechi in mensa 

Troppe assenze senza preavviso, e altrettanti pasti pagati dal Comune che poi vengono puntualmente cestinati. Uno spreco - di cibo e di risorse - che ha costretto la Giunta comunale di Quartucciu ad intervenire con una modifica del regolamento per la mensa nelle scuole presenti in città.

Destinatarie quelle famiglie che non pagano il pasto dei figli per motivi economici, e che ora rischiano la sospensione dal servizio pranzo se l’assenza non viene comunicata prima. «Le regole devono essere rispettate da tutti», sottolinea l’assessora alla Pubblica istruzione Elisabetta Contini dopo il sì dell’esecutivo comunale, «è una questione di rispetto nei confronti degli altri genitori che pagano, e dell’intera comunità».

Il caso

Che sia menefreghismo o semplice dimenticanza poco cambia. La conseguenza è che quel pasto non utilizzato e destinato alla spazzatura viene pagato inutilmente dal Comune, e quindi da tutti i cittadini. «Sta capitando sempre più spesso che quasi tutti i genitori beneficiari dell’esenzione della retta per la mensa scolastica non comunicano la disdetta del servizio in caso di assenza dei figli da scuola», racconta l’assessora, «a quel punto il pasto non viene consumato e purtroppo buttato via. Non è giusto: il Comune fa di tutto per garantire il servizio a quelle famiglie che non possono permettersi di pagare la retta, serve però più collaborazione per evitare spese inutili. Anche perché si tratta di fare un semplice click tramite l’applicazione per comunicare l’assenza alla ditta».

Le nuove regole

Dopo diversi richiami, senza nessun risultato, la decisione di modificare il regolamento inserendo una nuova norma: «In caso di esenzione, l’assenza dal servizio che non dia luogo a disdetta del pasto per due volte, anche non consecutive, comporterà la sospensione dal servizio per un mese. Il ripetersi darà luogo alla sospensione dal servizio per tre mesi. L’ulteriore mancata disdetta comporterà la sospensione per tutto l’anno scolastico. In caso di compartecipazione al servizio, l’assenza che non dia luogo a disdetta del pasto per due volte, anche non consecutive, comporterà l’addebito del costo totale del pasto».

No agli sprechi

Novità “anti spreco” introdotta dopo una serie di verifiche fatte dalla responsabile del settore Pubblica istruzione insieme all’assessora. «La mensa è un servizio a domanda individuale, e come amministrazione ci facciamo carico del costo qualora le famiglie non riescano a sostenere la spesa», ribadisce Contini, «impegno che continueremo a portare avanti, però le regole devono essere uguali per tutti. Se l’alunno si assenta da scuola, i genitori devono disdire il servizio mensa altrimenti la ditta porta comunque il pasto di cui poi non usufruisce nessuno». Un problema che va avanti da tempo, e che riguarda poco più di dieci nuclei familiari con un reddito non superiore ai 3mila euro, beneficiari dell’esenzione totale. «Se poi quei pasti non vengono consumati c’è uno sperpero di risorse pubbliche», conclude l’assessora, «fondi che invece come amministrazione potremmo usare per altre urgenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA