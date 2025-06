Giro di vite per l’appalto dei rifiuti 

Un solo giorno alla settimana per l’isola ecologica mobile itinerante, ma un diserbo attivo tutto l’anno e una pulizia delle strade più accurata: nuovi importanti cambiamenti per il servizio di igiene urbana gestito dalla Teknoservice, che dopo i solleciti del Comune punta a garantire più decoro al territorio.

Le novità

L’isola ecologica che si divide tra centro e periferie, d’ora in poi entrerà in funzione un solo giorno a settimana, il martedì, e raggiungerà 4 zone diverse di Capoterra. Nella zona 1, per mezz’ora, il servizio sarà attivo a Poggio dei Pini alle 7, a Residenza del Poggio alle 7,30, e Rio San Girolamo alle 8. Nella zona 2, dalle 9,30 alle 11, si potrà conferire a Santa Rosa, a seguire in località La Rinascita, e in ultimo nella zona Area. Nella zona 3, dalle 12 alle 14, per un’ora, l’isola mobile sarà presente a Torre degli Ulivi A e B, e a seguire a Su Spantu 1,2,3. La giornata si concluderà nella zona 4, dove dalle 14, per un’ora, sarà possibile conferire i rifiuti in viale Sant’Efisio per Maddalena e Picciau, e alle 15 a Frutti d’Oro 1 e 2.

I cittadini potranno inoltre continuare a usufruire del servizio di ritiro gratuito a domicilio di rifiuti ingombranti, attivo tre volte a settimana prenotando tramite il numero verde dedicato.

La scelta

Il sindaco, Beniamino Garau, chiarisce le motivazioni del cambiamento: «Puntiamo a una gestione più sostenibile dei rifiuti solidi urbani. Con una organizzazione più razionale, ma ugualmente capillare, sarà più facile per tutti contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente. Ci siamo resi conto che non aveva senso tenere per intere mattinate l’isola ecologica mobile impegnata in un’unica zona, l’utilizzo da parte dei cittadini è stato limitato: il servizio verrà comunque garantito, ma con un orario prestabilito».

Il dibattito

Quello su cui l’amministrazione ha chiesto un cambio di passo alla Teknoservice è la pulizia delle strade e, soprattutto, il diserbo del territorio. «Ci sarà un cronoprogramma per rendere ancora più efficaci questi servizi – dice Garau -, ma per la pulizia delle strade chiediamo maggiore collaborazione ai cittadini, visto che – nonostante gli appelli – in molti continuano a lasciare le auto per strada nei giorni in cui entra in azione la macchina spazzatrice. Il diserbo, inoltre, sarà un’operazione quotidiana che interesserà tutto il territorio».

Dai banchi della minoranza, il consigliere Silvano Corda continua a trovare al di sotto delle aspettative il servizio offerto dalla Teknoservice: «Il sindaco Beniamino Garau deve impegnarsi a far rispettare il capitolato d’appalto, il progetto che avevamo predisposto noi con la precedente amministrazione era all’avanguardia, peccato però che la società continui a non fare quanto promesso. Dallo spazzamento al ritiro porta a porta: le pecche sono ancora tante».

RIPRODUZIONE RISERVATA