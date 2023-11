Giro di vite contro vandali e violenti 

Atti vandalici contro le strutture pubbliche e minacce nei confronti del personale dell’ecocentro. L’amministrazione comunale di Assemini cerca di porre rimedio a questa situazione. Il responsabile dell’area vigilanza del corpo di polizia locale Giovanni Carboni ha deciso di incrementare il numero delle telecamere per la videosorveglianza della cittadina.

Per garantire maggiore sicurezza il dirigente dell'area ha approvato l’impegno di spesa per l’acquisto di un sistema di gestione-registrazione e di sette telecamere, di cui una per la lettura delle targhe, per l’ecocentro. Nella piscina comunale, teatro di una serie di raid vandalici, è prevista l’installazione di sei telecamere.

L’ecocentro

Lo scorso luglio alcuni operatori della società che opera all’interno dell’ecocentro comunale erano stati più volte oggetto di intimidazioni e minacce verbali da parte di alcuni cittadini che pretendevano di conferire, in maniera illecita e senza averne titolo, rifiuti di ogni genere, creando tensioni e disservizi.

Lo scopo della videosorveglianza è pertanto quello di impedire il conferimento illecito di rifiuti da parte di un’utenza non autorizzata e garantire la massima sicurezza al personale.

La piscina

Anche la piscina comunale necessita di un costante controllo. La struttura è chiusa, in attesa di lavori programmati dall’amministrazione e di una nuova gestione per l’affidamento. In questo caso il ruolo della videosorveglianza è quello di garantire sicurezza ai cittadini nonché tutelare l’edificio.

Il sindaco

«Tra i primi obiettivi che l’amministrazione intende perseguire - dichiara il sindaco Mario Puddu - c’è quello della sicurezza urbana. Attualmente il Comune dispone di telecamere esterne installate nelle vie principali, negli ingressi del paese e in alcuni parchi e piazze cittadine. Il sistema di videosorveglianza fa da supporto strategico alle attività della polizia stradale e da contrasto ai fenomeni criminali. Le telecamere hanno funzioni di deterrenza, di ausilio alle indagini post reato e di mantenimento degli standard di sicurezza che i cittadini si aspettano e che noi non vogliamo fargli mancare».

L’opposizione

Interviene sull’argomento Niside Muscas: «Tutti i beni del nostro ente vanno tutelati, protetti e adeguati al meglio, anche in vista di una migliore fruizione da parte dei lavoratori e degli utenti. La piscina, in particolare, è il più importante bene patrimoniale di Assemini, quindi necessita di maggiore monitoraggio. Circa l’ecocentro, se lo scopo è quello di scovare comportamenti scorretti ben venga. Ciò non toglie che sia necessario renderlo fruibile quotidianamente e costantemente per tutti i tipi di rifiuti, onde evitare alibi di alcun tipo».

Conclude Diego Corrias: «Si tratta di un intervento minimo e doveroso per preservare la struttura della piscina attualmente incustodita. Per l’ecocentro c’è una esigenza di sicurezza segnalata dagli stessi operatori del servizio e tanto altro d’urgente da fare: migliorare l’efficienza del servizio e i problemi di viabilità».

