Giro di vite contro i furbetti dei rifiuti 

I bustoni pieni di abiti sono stati appesi persino alla recinzione del campo sportivo di San Nicola. I contenitori ormai sono diventati un punto di raccolta di rifiuti di ogni tipo tanto che il Comune dà una stretta: potenziati i controlli anche con la videosorveglianza, in poco più di un mese sono scattate una quarantina di multe.

I disagi

Il servizio di ritiro degli indumenti usati, con un turno settimanale sembra non essere più sufficiente a fronte del carico di buste e soprattutto di inciviltà di troppi cittadini. Gli operatori della Formula Ambiente, la ditta che ha in gestione il servizio di igiene urbana, non fanno in tempo a svuotare i contenitori che sono di nuovo stracolmi, con sacchetti lasciati tutt’intorno nel marciapiede come settimanalmente accade in via Gennargentu: due contenitori straripanti di buste con abiti e scarpe usate, accanto altri sacchetti che trasformano quell’angolo in un immondezzaio a pochi passi dal campo sportivo. Gli operatori ritirano e ripuliscono secondo un calendario prestabilito, ma due giorni dopo si è punto e a capo. Stessa scena in via Meloni, al Sacro Cuore, di fronte alla chiesa dei Cappuccini e a Silì. E questi punti finiscono per diventare mini discariche e richiamare altri rifiuti: è capitato spesso che qualcuno sia arrivato dai paesi vicini e abbia lasciato immondezza varia davanti ai contenitori degli abiti usati. In Comune conoscono bene il problema tanto che in alcune zone come viale Repubblica e via Marconi i contenitori sono stati rimossi per evitare quelle scene indecorose.

Il servizio

«Il servizio viene effettuato regolarmente – assicura l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda – addirittura gli operatori di Formula Ambiente effettuano il ritiro anche fuori dai turni stabiliti dal calendario di raccolta proprio per non lasciare per strada rifiuti e degrado». Ma ancora non è sufficiente. «Purtroppo ci sono troppe persone che continuano con questi comportamenti – aggiunge – Bisogna capire che rispettare le norme per il conferimento dei rifiuti aiuta a mantenere decorosa la città ma anche a ridurre i costi». Ci sono anche casi in cui le buste vengono aperte, qualcuno sceglie gli indumenti che preferisce e il resto viene abbandonato per strada. Si potrebbe pensare ad aumentare i turni di raccolta ma in quel caso il servizio (l’appalto è di oltre 5 milioni all’anno) comporterebbe un aumento dei costi che quindi ricadrebbe anche sui cittadini con un inevitabile incremento della tassa di rifiuti. La situazione non è semplice, oltre a una maggiore sensibilizzazione adesso c’è un giro di vite da parte del Comune. «Sono stati potenziati i controlli» sottolinea l’assessora Zedda. Non si fanno sconti, grazie alla videosorveglianza sono arrivate anche diverse sanzioni da 250 euro.

