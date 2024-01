Giro di vite contro chi maltratta gli animali 

Pattuglie in borghese nei diversi punti della città per contrastare il fenomeno dell’abbandono da parte dei proprietari, delle deiezioni dei propri cani. Le segnalazioni dei cittadini riguardo la sporcizia, soprattutto fra le vie del centro storico, sono all’ordine del giorno e si tratta di una dinamica dalla difficile risoluzione, perché come spiega il comandante della Polizia locale Davide Ullasci «occorrerebbe un agente in ogni angolo della città».

I controlli

Difficile pertanto applicare le sanzioni previste dalla legge e così lo stesso comandante annuncia un’azione che partirà a breve e che coinvolgerà degli agenti in borghese che avranno il compito di pattugliare le aree più sensibili e maggiormente frequentate: «Sia per quanto concerne l’eventuale abbandono delle deiezioni, sia per qualsiasi altro comportamento che violi le norme. - dichiara Ullasci - Come ad esempio la mancata custodia del proprio animale. Anche qualche giorno fa siamo intervenuti in piazza Lamarmora per un caso di malgoverno da parte del proprietario di un cane che non tenuto al guinzaglio ne ha azzannato un altro».La problematica del mancato e corretto conferimento delle feci è per Carlo Congiu, proprietario di tre cani, «esclusivamente imputabile alla maleducazione dei cittadini. Di rado è possibile effettuare una passeggiata senza dover evitare un “ostacolo” e non si tratta soltanto delle strade del centro, ma anche in tante altre zone, nelle aree verdi. Sarebbe sufficiente portare dietro l’occorrente per la raccolta delle deiezioni per evitare quest’atto d’inciviltà. Ben venga una vigilanza più attenta e severa, credo possa in qualche modo riuscire a limitare il fenomeno» Il lavoro di monitoraggio degli amici a quattro zampe impegna non poco il corpo di Polizia locale; in deciso aumento sono gli avvertimenti da parte dei cittadini su casi di presunti maltrattamenti.

Le segnalazioni

«Riceviamo sempre più spesso delle denunce - svela Ullasci - In quei casi verifichiamo le condizioni degli animali all’interno degli immobili segnalati. È decisamente frequente constatare lo stato di trascuratezza dell’animale che, nella maggior parte dei casi, corrisponde anche a quello del proprietario, di persone che vivono in uno stato disagio sociale».Il 70 percento degli interventi effettuati dagli agenti risulta corrispondere al recupero dei cani non microchippati ed il restante 30 è suddiviso invece fra avvisi di ipotetici maltrattamenti e omessa vigilanza: «Molto frequenti sono i verbali applicati ai proprietari dei cani da caccia - svela Ullasci - che mal custoditi durante le battute vagano cercando di rincasare».

