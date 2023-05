Giro di vite a Punta Molentis 

Numero chiuso per sempre, ticket (per ora) da dieci euro e più controlli. È questo il destino della spiaggia di Punta Molentis, messo nero su bianco (almeno per il numero chiuso) dal commissario Remo Ortu e ribadito - con qualche differenza - dai due candidati a sindaco, Gianluca Dessì e Livio Carboni. Ortu ha confermato quasi del tutto le decisioni prese dall’amministrazione comunale negli ultimi anni. L’unica differenza è il leggero calo del numero complessivo delle persone che potranno accedere in spiaggia, da 712 a 700. La riduzione si riferisce agli accessi via mare, in base alle ultime stime infatti la percentuale dei turisti che scendono dalle quattro imbarcazioni autorizzate è di circa il 25 per cento per un totale di cento ingressi via mare. Seicento invece quelle via terra. Assegnate anche trenta postazioni auto (fra le 200 totali) in favore dello stabilimento e del chiosco “come già accade – si legge nella delibera – in spiagge similari tipo Tuerredda, Cala Brandinchi e Lu Impostu”.

La delibera

Almeno per questa stagione non verrà modificata dal prossimo sindaco. Gianluca Dessì, candidato del gruppo Villasimius Unita, sottolinea che «c’è uno studio fatto dal direttore dell’Area marina protetta in base al quale sono state prese certe decisioni» e dunque «per il momento va bene così, poi di volta in volta valuteremo con attenzione le condizioni della larghezza della spiaggia ed eventualmente prenderemo nuove decisioni». Quel che è certo è che dal numero chiuso non si scappa anche se «per me – aggiunge Dessì – la priorità è garantire dei servizi, a partire da quelli igienici. A Punta Molentis già ci sono, cercheremo di attrezzare in questo senso ogni spiaggia. I soldi dei ticket servono per migliorare i servizi». Fondamentali, inoltre, i controlli: «Spiagge Sicure del 2019 fu un’ottima iniziativa, la riproporremo con fondi comunali».

I controlli

Sono importanti anche per Livio Carnoni, candidato sindaco col gruppo Villasimius Bene Comune: «Negli ultimi anni – dice – purtroppo sono stati carenti, serve una presenza ben più intensa con una funzione di controllo. È una cosa che ci stanno chiedendo tutti i cittadini che stiamo incontrando. Ogni buona amministrazione deve presidiare il territorio e far rispettare le regole». Quanto al numero chiuso «è un provvedimento indispensabile vista la delicata situazione in cui si trova la spiaggia. Pensiamo a delle valutazioni periodiche dell’arenile, anche mese per mese». Per Carboni il concetto fondamentale è quello di «controllare per salvaguardare, non per fare cassa. Una delle ipotesi allo studio è quella di riproporre il nucleo dei vigili ambientali».