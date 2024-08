Giro di ketamina, arresti per la morte di Perry 

Nei giorni prima di morire Matthew Perry chiedeva dosi sempre più alte e frequenti di ketamina. «Sparamene una grossa», avrebbe detto l’attore poche ore prima di morire al suo assistente, Kenneth Iwamasa, incriminato assieme ad altri quattro - due sono medici - per aver messo in piedi «una vasta rete clandestina», che procurasse il potente anestetico dopo che i tentativi del divo di ottenere il farmaco legalmente erano falliti.

I medici, negli ultimi mesi della vita dell’amatissimo Chandler di “Friends”, approfittavano del suo passato da tossicodipendente per spillargli decine di migliaia di dollari in cambio di dosi crescenti del farmaco in livelli che sapevano essere pericolosi, ha detto il procuratore federale, Martin Estrada, annunciando le incriminazioni: "Sapevano che sbagliavano, sapevano che mettevano in pericolo la vita di Perry, ma lo hanno fatto egualmente". Si legge infatti nei documenti legali che varie volte negli ultimi mesi il 54enne attore fu vittima di pesanti effetti collaterali a causa della medicina: una volta l'assistente lo trovò in casa privo di sensi, un'altra, dopo una grossa dose, era rimasto come paralizzato, incapace di parlare o di muoversi. I documenti rivelano anche che Matthew, quella fatale mattina del 28 ottobre, aveva chiesto a Iwamasa una prima iniezione. Quattro ore dopo, mentre guardava un film nella sua casa di Los Angeles, l’attore ne aveva ordinata un'altra e poi una terza, dopo appena altri quaranta minuti: «Sparamene una grossa», avrebbe detto.

