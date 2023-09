Giro dell’isola? Stop a Cala Lunga  

La strada per fare il giro dell'isola è incompleta. Ciò nonostante, in tanti superano i 50 metri di strada bianca e il guado del fiume che scorre verso la spiaggia di Cala Lunga e delimita il confine tra i due Comuni dell’isola, Sant’Antioco e Calasetta. Non solo in auto, ma anche in bicicletta.

Gli amministratori pensano di intervenire per il completamento del percorso turistico? «In considerazione del fatto che siamo proprio su un corso d’acqua, il rio Cala Lunga, non è facile prevedere o progettare un intervento sul guado del rio - dice Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco e presidente dell’Unione dei Comuni - per il periodo invernale e quindi durante la stagione delle piogge va previsto certamente un sistema di segnaletica preventiva di eventuali pericoli. Diverso invece il discorso dell’ultimo tratto di nostra competenza su cui interverremo dando continuità all’asfalto». Nel 2016 i 3 sindaci dei Comuni dell’arcipelago, stanziarono 50 mila euro per superare il problema del fiume. «Una cifra del genere - conclude Locci - ma non si arrivò purtroppo alla concretizzazione dell’idea progettuale». Idea progettuale che prevedeva l’utilizzo di massi ciclopici per superare il rio Calalunga e rendere il percorso agevole e percorribile. «Eravamo in dirittura d’arrivo - dice l’ex sindaco di Calasetta Antonio Vigo - ancora oggi ritengo che il disinteresse politico vanifica quel progetto sul quale sia io che gli altri due sindaci stavamo gettando le basi per chiudere il cerchio e ultimare quella strada».

