Giro delle Miniere con tre “tricolori” 

Le “nozze d’argento” della Sc Monteponi Iglesias con il Giro delle Miniere hanno un riverbero tricolore. Da domenica, la corsa a tappe per cicloamatori assegnerà bene tre titoli italiani: Mediofondo e cronometro per tutte le categorie e prova in linea femminile. Ma, dopo 25 anni, uno dei due testimonial, Andrea Tafi ha lanciato una provocazione all’organizzatore Gigi Mascia: «Io nel 1992 ho corso in Sardegna il campionato italiano professionisti a Olbia (vinse Giovannetti su Faresin, con il toscano 30° a 1’10”, ndr ) e credo che sarebbe bello se dopo tanti anni tornasse nell’Isola la “vera” settimana tricolore, organizzata da te dopo tutti questi anni di esperienza». Pierluigi Salis, consulente per lo sport dell’assessora Ilaria Portas, che ieri ha ospitato in Regione la presentazione, ha subito dato la disponibilità a sostenere l’idea.

La corsa scatterà domenica e ci sarà anche Claudio Chiappucci (ieri assente, dopo aver subito il furto della bicicletta, di ritorno dal Giro d’Italia in e-bike). «La prima tappa è quella da cui tutto è nato 25 anni fa, con appena 38 corridori, sotto la pioggia», ha ricordato l’organizzatore. Subito il tricolore di Mediofondo nella 25ª Granfondo delle Miniere-Trofeo Parco Geominerario- Memoriale Roberto Saurra di 119 km. Lunedì spazio ai velocisti nell’8ª Coppa Città di Pabillonis di 77 km, poi martedì 4 sui 15 da Fluminimaggiore a Buggerru il campionato italiano a cronometro. Mercoledì 5 l’arrivo sulla breve ma micidiale salita dell’area archeologica del 1° Trofeo Monte Sirai-Città di Carbonia, quindi domenica 9 giugno il campionato italiano Master femminile nella 2ª Coppa Città di Cortoghiana. Attese alcune centinaia di corridori, anche da varie nazioni straniere.

