Giro della Sardegna in kayak 

Dopo sei anni Carlo Coni - 47 anni e istruttore federale di canoa - tenta il bis con una nuova circumnavigazione della Sardegna in solitaria a bordo del suo kayak “Diana”, con partenza in programma domani dal Poetto. Un progetto, dal titolo “Tutti nella stessa barca”, che unisce sport e pulizia dell’ambiente. “Chiunque volesse potrà unirsi all’iniziativa”, l’appello di Coni. “L’obiettivo non è solo quello di ripulire il territorio dai rifiuti, in particolare dalla plastica, dal vetro e dalle lattine che troppo spesso vengono abbandonati sulle nostre spiagge e nelle campagne, ma è quello di dare un segnale e richiamare le persone alla responsabilità e al rispetto della nostra Isola e della sua natura”.

Alla partenza c’è anche una tappa quartese, con tanto di passeggiata ecologica in collaborazione con l’associazione Oikos e patrocinio del Comune. Il ritrovo è previsto alle 9 vicino a piazza Olla, nel lungomare Poetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA