Giro, dall’Albania a Roma 

ROMA. Torna il Giro e riparte dalle vittorie dello scorso anno di Tadej Pogacar ed Elisa Longo Borghini e se al maschile presenta la sua 108ª edizione, al femminile siamo alla numero 36. A fare da sfondo sempre Roma, la stessa città dove ci sarà il gran finale degli uomini il primo giugno.

I numeri

Arriverà dopo una battaglia di altre venti tappe a cominciare da quelle inedite in Albania del 9, 10 e 11 maggio. Uno start che per la quindicesima volta nella storia della corsa sarà all'estero, anche se mai era cominciato da Durazzo, Tirana e Valona. Il tracciato, poi, si estenderà per tutta la Penisola con due crono (la prima in Albania al secondo giorno), sei tappe per velocisti, otto di media montagna e cinque di alta. Circa 38, invece, i km di sterrato, 30 quelli di strade bianche nel finale della tappa di Siena e otto sul Colle delle Finestre che per la terza volta nella sua storia sarà anche La 'Cima Coppi' con i suoi 2.178 metri (penultima tappa). La Montagna Pantani sarà il Passo del Mortirolo, mentre la “Tappa Bartali” sarà la Gubbio-Siena con arrivo in Piazza del Campo.

Gli ospiti

Con il numero uno uscente della Fci, Cordiano Dagnoni (sabato l’assemblea elettorale, non scontata la conferma), la presentazione ha visto tantissimi ospiti. Dai vertici Rcs, guidati dal n.1, Urbano Cairo, alla delegazione di Governo con i ministri Antonio Tajani e Francesco Lollobrigida, passando per quella capitolina con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e arrivando fino al primo ministro albanese, l’altissimo e spiritoso ex cestista Edi Rama. «Siamo un territorio beato, dove in uno spazio piccolo c'è tutto», dice parlando della partenza da Durazzo. «Saranno tappe spettacolari, che metteranno in mostra una parte bellissima del nostro paese, come in un film».

Lo show

Una “pellicola” che emoziona ancora Cairo, alla nona edizione da organizzatore. E i numeri sono sempre da capogiro «perché è uno degli eventi sportivi più visti al mondo con 200 paesi collegati e 700milioni di persone che lo guardano». Insomma, «un modo per promuovere l'Italia», aggiunge Lollobrigida, perché «lo sport è un modo per esportare il prodotto italiano all'estero», conclude Tajani. La volata finale a Roma «in un percorso che toccherà alcuni punti del Giubileo» dice Gualtieri che definisce «evocativo».

I protagonisti

A fare la storia, però, vorranno essere i ciclisti . E se la presenze del campione uscente, Tadej Pogacar, e del suo grande rivale,Jonas Vingegaard, sono ancora in dubbio, c'è chi ha già confermato come Primoz Roglic (vincitore 2023), Jay Hindley (2022) ed Egan Bernal (2021), ma forse Richard Carapaz (2019). Poi anche Antonio Tiberi, maglia bianca di miglior giovane dello scorso anno, e Giulio Ciccone.

L'Auditorium Parco della Musica è stato anche il teatro per svelare il percorso e presentare il 36° Giro d'Italia Women. Come lo scorso anno, quando vinse la piemontese Longo Borghini, il via all'evento arriverà con una crono. Start a Bergamo il 6 luglio per un totale di otto tappe, un dislivello di 14.000 metri e un tracciato di 939,6 km che culminerà il 13, dello stesso mese, a Imola all'interno dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

