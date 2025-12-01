Giro, dalla Bulgaria a Roma 

ROMA. Quasi 3500 km in 21 tappe: a Roma prende vita l'edizione n. 109 del Giro d'Italia, al via il prossimo 8 maggio dalla Bulgaria e con volata finale ancora nella Capitale il 31 dello stesso mese. A difendere il titolo Simon Yates, campione del 2025 che sul palco dell'Auditorium ha definito il successo dello scorso anno «straordinario». Ma ripetersi è la cosa più difficile e lo sa bene Elisa Longo Borghini, vincitrice delle ultime due edizioni del Giro Women, il cui percorso è stato svelato sempre ieri. A differenza dei maschi le tappe saranno nove, da Cesenatico a Saluzzo, con il via il 30 maggio e l'arrivo il 7 giugno.

Il tracciato

La partenza dall'estero, la sedicesima nella storia del Giro, per ora resta una prerogativa degli uomini e per la prima volta avverrà dalla Bulgaria con tre tappe. Il Grande Arrivo, invece, si conferma a Roma. In mezzo una sola cronometro individuale di 40,2 km che quest'anno sarà la Tappa Bartali, in Toscana, poi otto tappe di pianura, sette di media montagna e cinque di alta, con sette arrivi in salita. Tra le novità, il ritorno a Milano che mancava dal Giro dal 2021, così come il passaggio nella penultima tappa per il cratere del terremoto del Friuli del 6 maggio del 1976. La Cima Coppi del Giro sarà il Passo Giau con i suoi 2.233 metri, mentre la “Montagna Pantani” è stata programmata a Piani di Pezzè. Previsto anche uno sconfinamento in Svizzera con una tappa interamente in territorio elvetico da Bellinzona a Carì.

I protagonisti

Ancora ignota la la lista dei corridori. Lo scorso anno Yates precedette il messicano Isaac Del Toro e l’equadoriano Richard Carapaz. L'ultimo trionfo azzurro è vecchio di dieci anni, perché risale al 2016 quando a trionfare fu Vincenzo Nibali. Difficile l'edizione 2026 possa restare in Italia, ma è possibile che si decida in montagna negli ultimi giorni: magari nel “tappone” dolomitico che collega Feltre con i Piani di Pezzè (un ritorno storico dopo la vittoria di Marco Pantani al Giro d'Italia Dilettanti 1992).

I commenti

Non a caso il ministro Andrea Abodi parla di un evento che «rinnova una tradizione piena di sentimenti», mentre il presidente di RCS, Urbano Cairo, si concentra sui risvolti economici del Giro. «L'edizione 2025 ha generato un impatto economico sul territorio, tra l'evento e i 18 mesi successivi, di 2,1 miliardi di euro». In sala anche il vicepremier italiano (Antonio Tajani, Esteri), secondo il quale la partenza dalla Bulgaria «rappresenta un motore di dialogo» e il primo ministro bulgaro, Rosen Zhelyazkov, secondo il quale eventi del genere «sono di fondamentale importanza per il mondo in cui viviamo», perché «sono uno strumento formidabile per promuovere il dialogo, l'onestà, l'amicizia e il rispetto». Il Grande Arrivo sarà ancora a Roma con la passerella tra il litorale di Ostia e il circuito cittadino che lo scorso anno ha visto anche lo storico passaggio in Vaticano. «La conferma di Roma è una sfida vinta», ha gioito l'assessore capitolino Alessandro Onorato. Con la speranza che la Capitale diventi tappa fissa per la fine del Giro come Parigi lo è per il Tour de France e Madrid per la Vuelta a España.

