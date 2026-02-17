Giro, conto alla rovescia 

Il conto alla rovescia è cominciato. Fra sei giorni Castelsardo sarà invasa pacificamente dalla carovana del Giro della Sardegna, che scatta mercoledì 25 con la tappa che arriva a Bosa. Al di là di ogni considerazione, la prima da fare è la soddisfazione per il ritorno in calendario di una corsa che in passato ha conosciuto giornate indimenticabili, costruendo un albo d’oro che, in 29 edizioni, ha concesso spazio ad alcuni dei più grandi corridori di ciascuna epoca. Rik Van Looy nei primi anni, poi Eddy Merckx, per ultimo Peter Sagan: in tre fanno otto edizioni del Giro di Sardegna (e otto maglie iridate). Lo slovacco conoscerà il proprio erede, dopo un attesa di 15 anni, domenica 1° marzo a Olbia.

Il progetto

La Regione ha stanziato due milioni per assecondare il progetto di rilancio del ciclismo italiano che la Lega Professionisti sta portando avanti. Un progetto fatto di recupero del patrimonio ciclistico, anche in termini di gare storiche. L’Isola non poteva mancare, Roberto Pella e Alessandra Todde si sono stretti la mano e Franco Cuccureddu ha messo i soldi per promuovere l’Isola, promuovendo il ciclismo. La teoria la conosciamo: clima buono (sarà...), strade poco trafficate e con altimetria adatta al cicloturismo e all’agonismo (tranne nelle città, dove il “dosso” ormai è religione). C’è quasi tutto ciò che serve per fare della Sardegna un paradiso della bicicletta. Mancherebbero i trasporti per arrivarci e gli alberghi...

A caro prezzo

Già, perché se è vero ciò che dice l’assessore (cioè che se gli alberghi lavorano bene e creano la domanda, anche le compagnie aeree accorrono), è anche vero che proprio gli hotel sono il tallone d’Achille di quella destagionalizzazione che lo sport dovrebbe veicolare. Molti sono chiusi e l’organizzazione si è trovata in seria difficoltà a trovare spazio per le 25 squadre, per il proprio staff e gli operatori al seguito. L’intenzione di portare le squadre nell’Isola qualche giorno prima per allenarsi è già naufragata. La Bahrain, team World Tour che gareggerà con la squadra “devo” (cioè la formazione giovanile), ha rinunciato perché i prezzi trovati sono impraticabili, soprattutto se confrontati con quelli della Spagna: «Rispetto alla Costa Blanca abbiamo trovato tariffe tre volte superiori e abbiamo preferito restare a casa», ha ammesso il team manager Roberto Bressan, uno che viene in vacanza in Sardegna, peraltro.

Il percorso

La Regione ha dato indicazione di puntare forte sulle coste, con una Giro che prevede 830 km in cinque tappe: Castelsardo-Bosa, Oristano-Carbonia, Cagliari-Tortolì, Arbatax Nuoro e Nuoro-Olbia. La volata, magari non di un gruppo compatto, è la soluzione più probabile in quasi tutte le tappe, con la possibile eccezione della quarta frazione, a Nuoro (con 3000 metri di dislivello), ma le tante, pur piccole salite potrebbero creare selezione in un gruppo che sarà in gran parte composto da corridori giovani o di seconda fascia.

