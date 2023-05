Giro: a Bergamo trionfa McNulty Brilla Frigo, Armirail resta in rosa 

Marco Frigo ci ha provato, con coraggio, ma la vittoria sul traguardo di Bergamo l'ha conquistata lo statunitense Brandon McNulty (Uae), battendo in volata l'irlandese Ben Healy e il giovane italiano, i protagonisti di una fuga vincente al termine di una 15/a tappa che ha visto ancora una volta come grandi assenti i big della classifica, arrivati con sette minuti di ritardo.

Alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo e in vista di una settimana di salite micidiali, il leader a sorpresa Bruno Armirail e soprattutto i pretendenti al successo (Geraint Thomas e Primoz Roglic) hanno tenuto a freno le loro squadre, anche se la tappa tra Seregno e Bergamo presentava lungo i 195 km un’altimetria che in molti pronosticavano come solleticante. Invece nulla, e nemmeno il bel sole dopo tanta pioggia e il grande pubblico a bordo strada sono serviti da stimolo.

Lo spettacolo quindi è stato affidato ai comprimari, ai quali forse l'uscita di scena anticipata di Evenepoel e Geoghegan Hart o Vlasov ha dato motivo per rimandare la resa dei conti. Così a partire da Seregno sono stati 132 corridori, dato che ben 44 si sono ritirati a causa delle cadute, della positività al Covid e di altri problemi fisici. Poco dopo il via il gruppo della maglia rosa, con tutti gli uomini di classifica, si è messo a velocità di crociera e ha lasciato campo libero a una pattuglia di 17 corridori, che hanno accumulato un vantaggio superiore ai sei minuti. Tra loro c'erano anche McNulty, il sempre attivo Healy e Frigo, insieme con altri otto italiani. Nell'ultima salita verso Bergamo Alta, Frigo sembrava perso ma nella successiva discesa è tornato sui due e nell'abbrivio ha cercato di anticipare la volata ma lo statunitense non si è fatto sorprendere e battuto entrambi i rivali.

