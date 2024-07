Girmay bis in maglia verde Oggi il Tour sugli sterrati 

Il bis è servito. Dopo Torino, l’eritreo in maglia verde, Biniam Girmay (Intermarchè-Wanty) si prende anche la volata “a gradoni” di Colombey-les-Deux-Eglises, che ha chiuso l’ottava tappa del Tour de France. Secondo (ed è la terza volta su due volate, compresa quella di Digione in cui è stato poi declassato), il belga Jasper Philipsen, che se non altro ha preceduto Arnauld De Lie, che l’ave va beffato al campionato nazionale di fine giugno. Mancava l’ex iridato Mads Pedersen che non è partito. Con Tadej Pogacar 13° e saldo in maglia gialla, il vincitore morale di giornata è la maglia a pois Jonas Abrahamsen, che è andato in fuga e ha fatto razzia di gpm (5, ma soli 7 punti totali).

Oggi, prima del giorno di riposo, una delle tappe più temute, poco meno di 200 km con partenza e arrivo a Troyes, dei quali 14 su sterrato, suddivisi in 14 settori.

Ordine d’arrivo : 1. Biniam Girmay (Eri, Intermarchè-Wanty) km 183,4 in 4.04’50” media 44,495 kmh/h, 2. Jasper Philipsen (Bel, Alpecin-Deceuninck) st, 3. Arnauld De Lie (Bel, Lotto Dstny) st, 4. Pascal Ackermann (Ger) st, 5. Marijn Van den Berg (Ola) st; 10. Remco Evenepoel (Bel); 13. Tadej Pogacar (Slo) st.

Classifica : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates, 2. Remco Evenepoel (Bel, Soudal-Quick- Step ) a 33”, 3. Jonas Vinge- gaard (Dan, Visma-Lease a bike) a 1’15”, 4. Primoz Roglic (Slo) a 1’36”, 5. Juan Ayuso (Spa) a 2’16”, 6. Joao Almeida (Por) a 2’17”, 7. Carlos Rodri- guez (Spa) a 2’31”, 8. Mikel Landa (Spa) a 3’35”, 9. Matteo Jorgenson (Usa) a 4’03”; 13. Giulio Ciccolne (Ita) a 5’35”.

