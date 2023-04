Giravolta di Cucca: «Ladu il mio sindaco» 

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Angelo Cucca ha deciso di sostenere Marcello Ladu. «È il sindaco ideale per Tortolì», afferma il commercialista di Forza Italia che inizialmente era seduto al tavolo di centrodestra salvo poi allontanarsi per tentare di costituire una sua lista. Naufragato il progetto, Cucca, 67 anni, forzista della prima ora, torna alle origini: «La coalizione di centrodestra è la casa naturale di Forza Italia». Ma il candidato espresso da FI non sarà Cucca, che spenderà il nome di una donna in quota al partito. Probabilmente un’insegnante. Stessa professione del candidato sindaco Ladu, del quale Cucca dice un gran bene: «Ha le caratteristiche migliori per guidare Tortolì rispetto agli altri candidati a sindaco».

Nomi e ufficialità

Sulle certezze bisogna aspettare sabato: sarà un mezzogiorno di fuoco. Eppure alcuni dei candidati nella lista di Marcello Ladu (45), sul cui nome c’è ancora riserbo, sembrano già avere un posto fisso: Luigi Cardia, Stefania Vargiu e Pierpaolo Virdis in quota Fratelli d’Italia, Fausto Mascia (Udc), Salvatore Sinatra (Lega), Gigi Serra (Sardegna 20Venti). Abbastanza probabili le candidature di Mara Mascia, Mirko Lorrai (Psi), Vincenzo Nieddu, Irene Murru, Pietro Muceli e Riccardo Falchi. La lista di centrodestra avrà anche il sostegno di Azione di Calenda. Ma ci sono ancora caselle da riempire per arrivare al fatidico numero di 16. Ufficializzato il nome della lista di Lara Depau (54): “Libera Tortolì, Lara Depau sindaca”. Sul simbolo sono raffigurate le Rocce Rocce stilizzate. Del gruppo fanno parte, fra gli altri, due esponenti di partito: Carlo Marcia (Riformatori) e Cristian Pinna, tesserato Pd.

In fermento

Le ultime 60 ore si annunciano estenuanti e potrebbero pure riservare colpi di teatro. Massimo Cannas e Vito Cofano trattano a oltranza. L’ex sindaco e il presidente degli avvocati ogliastrini, che potrebbe guidare la civica, erano in riunione anche ieri sera. A conferma che le trattative siano frenetiche e la chiusura dell’accordo ancora lontano. Il Pd, sulla cui compattezza ha garantito anche il consigliere regionale Salvatore Corrias, continua gli incontri nella propria sede. Non è escluso che prima di sabato si possa consumare qualche avvicendamento. Lo stesso potrebbe succedere tra gli alleati del gruppo di Franco Pili, l’ingegnere di 61 anni indicato dall’assemblea Dem. Il binomio Pd-Pili è costantemente in riunione: i senatori dei due gruppi cercano patti chiari.