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Selegas.
26 settembre 2026 alle 00:34

Girano i motori della solidarietà 

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Il rombo dei motori, i colori delle auto d’epoca e il calore di una comunità unita nel ricordo. Il Memorial Valentino Melis “Vale per sempre” ha trasformato Selegas in una grande sulla passione per i motori e la solidarietà.

La quinta edizione dell’appuntamento dedicato al giovane imprenditore della Trexenta, scomparso prematuramente, ha fatto registrare una partecipazione straordinaria e un risultato importante sul fronte della beneficenza. «Abbiamo raccolto 9.450 euro per gli ospedali oncologici di Cagliari e Isili, a sostegno delle attività di prevenzione e alla ricerca», ha detto il fratello di Valentino, Riccardo Melis, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla rassegna. Un grazie anche alla Pro Loco, al Comune e al sindaco Alessio Piras, alla Protezione civile, ai volontari dell’ambulanza della Misericordia di Senorbì, ai partecipanti e a chi ha collaborato all’organizzazione.

Il raduno e la sfilata di auto e moto storiche (dalle Fiat 500 alle Vespa Piaggio, numerose motociclette e altri mezzi d’epoca) hanno richiamato appassionati da diversi centri della Trexenta. La band Miscela 5% ha accompagnato in musica la giornata.

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